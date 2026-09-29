El procedimiento judicial sobre el caso de plusvalías vinculado a las operaciones sobre el futbolista Rolando Mandragora se cierra con tres absoluciones. El GUP del Tribunal de Udine ha absuelto al presidente del Udinese, Franco Soldati, y al vicepresidente, Stefano Campoccia, porque "el hecho no está previsto por la ley como delito". También ha sido absuelto el Udinese Calcio "porque el hecho no existe". La Fiscalía había pedido dos años de prisión para Soldati y Campoccia y una sanción de 500.000 euros para el club. Las acusaciones se referían, a distintos títulos, a falsedad en la comunicación social, declaración fraudulenta y evasión del Ires. En el centro del procedimiento, las operaciones relativas a Mandragora, fichado por la Juventus en 2018 y de vuelta a Turín dos años después.
Caso Mandragora, Udinese absuelto de forma definitiva
A continuación, el comunicado del Udinese: "Udinese Calcio toma nota con satisfacción de la sentencia pronunciada hoy por el Tribunal de Udine, que ha dispuesto la absolución con fórmula plena del presidente Franco Soldati, del vicepresidente Stefano Campoccia y del club.
La decisión confirma la falta de fundamento de las acusaciones formuladas contra Udinese Calcio y sus máximos representantes, reconociendo al mismo tiempo la plena corrección, transparencia y regularidad de su actuación.
Se trata de un pronunciamiento de especial relevancia, que reafirma los valores de integridad y responsabilidad que siempre han distinguido la actuación del club y de sus dirigentes.
El resultado del procedimiento representa además un reconocimiento adicional para Udinese Calcio, una realidad considerada desde hace años un modelo de referencia en el panorama del fútbol profesional, por la seriedad de su gestión y por la atención al respeto de las normas y los principios de buena gobernanza".
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