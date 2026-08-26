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Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images
Yosua Arya

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Carlos Baleba se despide emocionado del Brighton tras completar su traspaso al Manchester United

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Carlos Baleba ha escrito un emotivo mensaje de despedida al Brighton & Hove Albion tras su sonado traspaso al Manchester United. El centrocampista de 22 años expresó su profundo agradecimiento a los aficionados y al personal del Brighton mientras se prepara para emprender una nueva etapa en Old Trafford.



  • Cerrando el traspaso a Old Trafford

    Baleba ha completado oficialmente su traspaso al United. El centrocampista de 22 años cerró su fichaje el martes por la tarde para comenzar un nuevo capítulo en su carrera. Poco después del anuncio oficial, Baleba se tomó un momento para reflexionar sobre su trayectoria. El joven publicó un elegante mensaje de despedida al Brighton en las redes sociales. Acompañado de un vídeo con sus mejores jugadas, compartió su gratitud por su etapa en la costa sur.

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  • Un sentido mensaje al Brighton

    Baleba utilizó Instagram para expresar su profundo agradecimiento al club que le llevó al fútbol inglés. Reconoció el cariño que recibió a su llegada.

    "Llegué aquí con 19 años, con poco inglés y sin tener ni idea de lo que este club llegaría a significar para mí", escribió. "Brighton solo me pidió que fuera yo mismo. El personal que hace que el club funcione tan bien. Los compañeros que se tomaron el tiempo de entenderme, dentro y fuera del campo. Las noches en el Amex, cuando escuchaba mi nombre desde esa grada, siempre me hicieron sentir como en casa."


  • Llevándose consigo al Brighton

    El dinámico centrocampista dejó claro que el Brighton siempre ocupará un lugar importante en su carrera. Cerró su homenaje en las redes sociales dando las gracias a todos los que ayudaron a su rápido desarrollo.

    "A todos los aficionados, al personal del club y a mis compañeros. Me cuidasteis y por eso os llevaré siempre muy cerca del corazón", afirmó Baleba. "Juegue donde juegue, este club está en mi forma de jugar. Mucha suerte, Brighton".

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    Una carrera contrarreloj para su debut

    Baleba comenzará ahora de inmediato a adaptarse a su nuevo entorno en Manchester. La plantilla dará la bienvenida a su última incorporación mientras intensifica la preparación para sus próximos partidos. Sin embargo, los aficionados del United podrían tener que esperar algo más para ver en acción a su nuevo fichaje para el centro del campo. Está por ver si estará en condiciones de debutar este fin de semana contra el Ipswich.

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