Baleba utilizó Instagram para expresar su profundo agradecimiento al club que le llevó al fútbol inglés. Reconoció el cariño que recibió a su llegada.

"Llegué aquí con 19 años, con poco inglés y sin tener ni idea de lo que este club llegaría a significar para mí", escribió. "Brighton solo me pidió que fuera yo mismo. El personal que hace que el club funcione tan bien. Los compañeros que se tomaron el tiempo de entenderme, dentro y fuera del campo. Las noches en el Amex, cuando escuchaba mi nombre desde esa grada, siempre me hicieron sentir como en casa."



