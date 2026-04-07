Cancelo: Hay soluciones con el Al-Hilal... y Flick es diferente a Xavi

Al ser preguntado por lo que espera del partido contra los Rojiblancos, Cancelo respondió: «Esperamos encontrarnos con el mismo Atlético de los últimos años; es un equipo agresivo que cuenta con jugadores de gran talento, y debemos controlar eso como hicimos en el último partido y buscar la victoria; es una competición muy importante para nosotros».

En cuanto a su estado físico y su nivel actual, explicó: «No sé si he alcanzado mi máximo nivel, pero con el paso de las semanas y los entrenamientos es normal que mi talento salga a relucir. Lo que intento hacer es ayudar al equipo a superar sus retos, y en el último partido todos rendimos muy bien; yo intento contribuir a conseguir la victoria».

Sobre la posibilidad de sentenciar la clasificación en el partido de ida, dijo: «Es un partido muy importante, y sabemos que después tenemos que ir al Wanda, que es un campo muy complicado. Lo ideal sería conseguir un resultado que nos sitúe en el buen camino para la clasificación, pero debemos estar preparados para todo».

Cancelo se refirió a su entrenador, Hansi Flick, y dijo: «Es una persona muy buena y muy cercana a los jugadores. Ha aportado esa dinámica de agresividad y eso es lo que le hace un entrenador diferente a los demás».