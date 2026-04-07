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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Cancelo: Hay soluciones con el Al-Hilal... y Flick es diferente a Xavi

João Cancelo
H. Flick
Xavi Hernández
L. Yamal
Raphinha
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El lateral portugués: la ausencia de este jugador afecta al Barcelona

El portugués João Cancelo, lateral del Barcelona, ha afirmado que su futuro en el equipo no es una prioridad en estos momentos, y ha subrayado que está totalmente centrado en el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Atlético.

Cancelo declaró, en la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid: «En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Seguiré trabajando y sé lo que quiero para la próxima temporada: quiero ayudar al Barcelona a seguir en esta competición y a ganar la Liga, eso es lo más importante; mi futuro ahora no importa».

  • Una situación complicada

    Al ser preguntado por lo que espera del partido contra los Rojiblancos, Cancelo respondió: «Esperamos encontrarnos con el mismo Atlético de los últimos años; es un equipo agresivo que cuenta con jugadores de gran talento, y debemos controlar eso como hicimos en el último partido y buscar la victoria; es una competición muy importante para nosotros».

    En cuanto a su estado físico y su nivel actual, explicó: «No sé si he alcanzado mi máximo nivel, pero con el paso de las semanas y los entrenamientos es normal que mi talento salga a relucir. Lo que intento hacer es ayudar al equipo a superar sus retos, y en el último partido todos rendimos muy bien; yo intento contribuir a conseguir la victoria».

    Sobre la posibilidad de sentenciar la clasificación en el partido de ida, dijo: «Es un partido muy importante, y sabemos que después tenemos que ir al Wanda, que es un campo muy complicado. Lo ideal sería conseguir un resultado que nos sitúe en el buen camino para la clasificación, pero debemos estar preparados para todo».

    Cancelo se refirió a su entrenador, Hansi Flick, y dijo: «Es una persona muy buena y muy cercana a los jugadores. Ha aportado esa dinámica de agresividad y eso es lo que le hace un entrenador diferente a los demás».

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  • Las negociaciones del Al-Hilal

    Sobre la joven promesa Lamine Yamal, dijo: «No hace falta decir nada: Lamine es el jugador con más talento del mundo o está entre los tres mejores. Es un honor para mí seguir trabajando con él y verlo en los entrenamientos; marca la diferencia y es fantástico tenerlo a nuestro lado».

    Cuando le preguntaron sobre sus posibilidades de seguir en el Barcelona, declaró: «Siempre hay opciones. Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Veamos qué pasa de aquí al final de la temporada, porque, como he dicho, siempre puede pasar cualquier cosa. Cuando llegué, dijeron que estaba acabado, y al final el fútbol es así. Tengo que seguir trabajando como mis compañeros y ya veremos al final».

    En cuanto a su satisfacción con su rendimiento técnico, Cancelo afirmó: «No hay nadie en el mundo que confíe más en mí que yo mismo; nadie conoce mis batallas ni lo que he pasado, salvo yo y mi familia; creo mucho en mí mismo».

    Y sobre el estilo de juego defensivo con Flick, explicó: «La dinámica es diferente; con la presión alta asumimos riesgos y yo defiendo esos valores. Flick ha introducido la dinámica alemana en la presión y el ataque al jugador más cercano al balón; de esta forma, casi siempre controlas el partido, pero asumes mayores riesgos».

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  • Comparación entre Xavi y Flick

    Sobre las diferencias entre Xavi y Flick, Cancelo dijo: «Estoy muy agradecido a Xavi, me ha ayudado mucho. Hans es diferente, ni peor ni mejor; tiene más experiencia, pero creo que Xavi también será un entrenador muy bueno».

    Cuando le preguntaron por Gavi, respondió: «Es el alma del equipo, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Es un chico muy alegre, te da fuerzas en los entrenamientos y eso nos hace jugar con más intensidad. Tiene un gran corazón y es un honor trabajar con él».

  • Una ausencia notable

    Y añadió: «Rafinha es uno de nuestros líderes, sigue presionando al portero hasta el minuto 90; yo no puedo hacerlo porque ya tengo una edad. Se nota que está motivado porque sabemos lo importante que es para el equipo. Rashford debe estar preparado para aportar su granito de arena; somos el Barcelona y tenemos que estar listos para jugar».

    Sobre las ambiciones del equipo, añadió: «Todos en el vestuario sueñan con esto. El Atlético tiene las mismas ambiciones que nosotros, y el equipo lo dará todo para superar este enfrentamiento. Estamos muy motivados».

    Y concluyó hablando del estado de Lamine Yamal tras el último partido contra el Atlético, diciendo: «Lo vi después, mi hermano me envió un vídeo. No hablé con él sobre este tema, estaba muy eufórico por la victoria y no lo vi, y creo que todo está zanjado».