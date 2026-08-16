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Cancelo aguarda un paso sin precedentes en la historia del Barcelona

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João Cancelo
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El portugués Joao Cancelo, lateral del Al-Hilal saudí, está haciendo un gran esfuerzo para cumplir su ambición de regresar de nuevo a las filas del Barcelona.

Las últimas horas parecen acercar a Cancelo al regreso al Barça, algo que le convertiría al mismo tiempo en un jugador especial en el club y en el fútbol en general.

El diario Mundo Deportivo señaló: «Esta será la tercera etapa de Cancelo con la camiseta del Barcelona, teniendo en cuenta que este verano se vio obligado a volver de forma temporal a los entrenamientos de su club, el Al-Hilal».

El Barcelona ha vivido el regreso de varios jugadores destacados que dejaron el club y luego volvieron a él, pero regresaron en solo dos etapas.

Entre los ejemplos de ello está Hristo Stoichkov, que se trasladó al Parma en 1995 antes de volver al Barcelona en 1996, así como en los últimos años Dani Alves, que rescindió su contrato con el Sao Paulo y jugó la segunda mitad de la temporada 2021-2022 en el Barcelona.

También han pasado muchos años desde el caso de Iván de la Peña, que se trasladó a la Lazio en 1998 antes de regresar al Barcelona a préstamo durante la temporada 2000-2001.

Hay también casos de jugadores procedentes de la academia del club, que durante su etapa de formación se trasladaron a otros clubes antes de volver a su primera casa, el Barcelona, como jugadores profesionales; algunos regresaron de forma gratuita, como Eric García; otros regresaron mediante una opción de recompra, como Gerard Piqué y Jordi Alba; otros fueron contratados por su valor de mercado, como Dani Olmo; y otro cuyo regreso alcanzó una cifra elevada, como Gerard López.

Y en otros clubes hay jugadores conocidos que pasaron tres etapas en las filas de sus equipos, y entre los casos poco habituales están Carlos Tévez con Boca Juniors, Adriano Leite con el Flamengo y Nuri Sahin con el Borussia Dortmund.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El fichaje por el Barcelona en la temporada 2023-2024

    Por lo tanto, Cancelo se convertiría en un caso poco habitual si completa su tercera etapa con el Barcelona, aunque esta vez su regreso será, muy probablemente, el primero en el que sea un jugador propiedad del club en su totalidad.

    La primera vez que el lateral internacional portugués llegó al Barcelona fue en calidad de cedido desde el Manchester City.

    En septiembre de 2023, y tras el deterioro de la buena relación que en un principio le unía a Pep Guardiola, Cancelo se incorporó al equipo del entrenador Xavi Hernández, y se suponía que iba a ocupar la posición de lateral derecho.

    Cumplió la temporada acordada y ofreció actuaciones destacadas junto a algunos errores garrafales, pero en general dejó una buena impresión en el Barcelona antes de que finalizara su primera etapa con la camiseta del club.

    Durante la temporada 2023-2024, el portugués disputó 42 partidos, de los cuales 32 fueron en LaLiga y 10 en la Liga de Campeones, y marcó 4 goles y dio 5 asistencias, tanto jugando en la banda izquierda como en la derecha de la línea defensiva.

    En el verano de aquel año, concretamente en agosto de 2024, Cancelo pasó del Manchester City al Al-Hilal saudí por 25 millones de euros, y el Barcelona no estaba en condiciones de prolongar su estancia.

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    El regreso al Barcelona en la temporada 2025-2026

    Durante el mercado de fichajes invernal de la temporada 2025-2026, se le presentó la oportunidad de regresar al Barcelona, una vez más en calidad de cedido.

    En esta ocasión, el Al-Hilal fue el club que cedería al jugador, que recuperó de nuevo una buena relación con el entrenador del Barcelona, esta vez con Flick.

    Cancelo fue presentado nuevamente en enero de 2026 como jugador del Barcelona hasta el final de la temporada 2025-2026.

    En total, durante la segunda mitad de la temporada pasada con el Barcelona, Cancelo disputó 23 partidos, de los cuales 16 fueron en LaLiga, 4 en la Liga de Campeones y 3 en la Copa del Rey.

    Durante ese periodo contribuyó con dos goles y tres asistencias en LaLiga, además de una asistencia en la Copa del Rey.

    Y ahora, a los 32 años, Cancelo quiere volver al Barcelona, esta vez como jugador del equipo de forma permanente y definitiva, al club que no ha dejado de enviar señales que confirman lo mucho que está apegado a él.

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