Cancelo aguarda un paso sin precedentes en la historia del Barcelona

El portugués Joao Cancelo, lateral del Al-Hilal saudí, está haciendo un gran esfuerzo para cumplir su ambición de regresar de nuevo a las filas del Barcelona.

Las últimas horas parecen acercar a Cancelo al regreso al Barça, algo que le convertiría al mismo tiempo en un jugador especial en el club y en el fútbol en general.

El diario Mundo Deportivo señaló: «Esta será la tercera etapa de Cancelo con la camiseta del Barcelona, teniendo en cuenta que este verano se vio obligado a volver de forma temporal a los entrenamientos de su club, el Al-Hilal».

El Barcelona ha vivido el regreso de varios jugadores destacados que dejaron el club y luego volvieron a él, pero regresaron en solo dos etapas.

Entre los ejemplos de ello está Hristo Stoichkov, que se trasladó al Parma en 1995 antes de volver al Barcelona en 1996, así como en los últimos años Dani Alves, que rescindió su contrato con el Sao Paulo y jugó la segunda mitad de la temporada 2021-2022 en el Barcelona.

También han pasado muchos años desde el caso de Iván de la Peña, que se trasladó a la Lazio en 1998 antes de regresar al Barcelona a préstamo durante la temporada 2000-2001.

Hay también casos de jugadores procedentes de la academia del club, que durante su etapa de formación se trasladaron a otros clubes antes de volver a su primera casa, el Barcelona, como jugadores profesionales; algunos regresaron de forma gratuita, como Eric García; otros regresaron mediante una opción de recompra, como Gerard Piqué y Jordi Alba; otros fueron contratados por su valor de mercado, como Dani Olmo; y otro cuyo regreso alcanzó una cifra elevada, como Gerard López.

Y en otros clubes hay jugadores conocidos que pasaron tres etapas en las filas de sus equipos, y entre los casos poco habituales están Carlos Tévez con Boca Juniors, Adriano Leite con el Flamengo y Nuri Sahin con el Borussia Dortmund.