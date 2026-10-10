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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Camp Nou sin piedad: el tren del Barcelona arrolla al Getafe con el mínimo esfuerzo

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
España

El Barcelona logró una cómoda victoria sobre su invitado, el Getafe, por tres goles a cero, la noche del sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en la octava jornada del campeonato español.

El Barça se adelantó con un gol tempranero, obra de Anthony Gordon, en el minuto dos, y Gabriel Jesus amplió el marcador en el minuto 30.

Jules Koundé cerró la goleada del Barcelona en el minuto 73 tras un preciso centro de Lamine Yamal.

El Barcelona elevó su cuenta a 24 puntos en lo más alto de LaLiga, mientras que el Getafe se quedó estancado en 8 puntos, en la decimotercera posición.


  • imago-sport-1084337892.jpgSergio Ros

    Dominio catalán en la primera mitad con un 2-0

    El diario Mundo Deportivo repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Barcelona impuso su ritmo desde el principio.

    El Barcelona buscó perforar el muro defensivo de los visitantes mediante los pases verticales que ofrecieron Gavi, Rodri y Gerard, mientras Dani Olmo se movía entre líneas.

    En cuanto a Lamine Yamal, tuvo dificultades para regatear a los defensores y superarlos, ya que siempre estuvo rodeado por dos o tres de los jugadores encargados de marcarlo, lo que concedió al Barcelona una superioridad numérica en otras zonas del campo, donde Koundé intentó aprovechar los espacios para avanzar.

    En el otro lado, Chávarri Espart desempeñaba el papel de centrocampista más que el de lateral, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

    Gordon no esperó mucho: se internó por la banda izquierda en medio del bloque defensivo del rival, antes de lanzar un disparo que no fue potente, pero que golpeó en el defensor Martín y se alojó en la portería del guardameta David Soria.

    El Barcelona siguió buscando las grietas en los espacios reducidos, intentando enviar pases verticales para aprovecharlas.

    Jesús arrancó por la banda izquierda y siguió buscando espacio para disparar hasta que lo encontró, lanzando un balón que sorprendió al guardameta David Soria, que se movía en la dirección contraria, para alojarse el balón dentro de la red.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal deja su huella con la asistencia del tercer gol

    El Getafe se atrevió a adelantarse más tras el descanso, y Mojica remató un balón desde la banda izquierda que pasó junto a la portería y rozó la red exterior.

    Pero el Barcelona mantuvo su solidez y, poco a poco, comenzó a empujar al Getafe de nuevo hacia su propio campo.

    Rodri controlaba el ritmo de juego del Barcelona, siempre estaba en el lugar adecuado y dirigía los movimientos de sus compañeros.

    Una de las internadas de Xavi Espart cerca del área del Getafe acabó en un pase filtrado de Dani Olmo que llegó a su compañero, quien remató, pero su disparo salió al centro de la portería y Soria lo detuvo.

    Yamal envió un centro desde la banda derecha hacia el palo lejano, y apareció Koundé, que llegó desde atrás y desvió el balón lo suficiente para que acabara dentro de la red, firmando el tercer gol del Barcelona.

    Lamine Yamal también pudo haber añadido un gol él mismo, pero desperdició una ocasión relativamente sencilla al disparar fuera tras un centro de Adeyemi, y el partido terminó con una cómoda victoria para los locales.

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