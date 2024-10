Cada gol de Samu Omorodion es un puñal al proyecto del Cholo Simeone en un Atlético de Madrid que no arranca

El delantero al que el Cholo dejó ir lleva en lo que va de la temporada más de la la mitad de los goles que marcó toda la plantilla del Atleti.

El 30 de agosto, fecha en la que se cerró el mercado de invierno, había una opinión casi unánime entre aficionados y analistas: no había equipo, al menos en España, que haya fichado tan bien como el Atlético de Madrid. Después de una temporada 2023/24 que sin ser del todo decepcionante no había estado a la altura de lo esperado, la directiva del colchonero decidió que era momento de satisfacer todos y cada uno de los pedidos de Diego Simeone, que tiene espaldas de un tamaño que le permite exigir.

Entonces Enrique Cerezo fue y gastó casi 200 millones de euros. Fichó a Conor Gallagher, a Robin Le Normand y sumó cedido a Juan Musso. Pero la mayor parte de todo el dinero la invirtió en dos delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth, un campeón del mundo con Argentina y el segundo máximo anotador de la temporada anterior. 75 y 32 millones, respectivamente, sin contar los bonus por objetivos.

Transcurridos nueve partidos de LaLiga, el Atleti marcha tercero con 17 puntos, pero apenas dos partidos donde fue ampliamente superior a su rival, cuando venció al Girona y al Valencia, ambos por 3-0; y en la Liga de Campeones, después de ganarle in extremis al RB Leipzig en el Cívitas Metropolitano, pasó vergüenza en Lisboa ante el Benfica, que lo goleó por 4-0.

Y muy cerca del Estadio da Luz, pero en la ciudad de Porto, un despreciado por el Cholo no para de convertir: Samu Omorodion, que regresó de una cesión en busca de un lugar, nunca fue considerado, se marchó por la puerta de atrás y hoy es uno de los delanteros con mejores estadísticas de toda Europa, a la que suma grandes actuaciones con la Selección España Sub 21, a la espera del llamado a la absoluta que no se tarda en llegar. Y para el 'Cholismo', sin dudas es un duro golpe.