«La Serie A es difícil para los delanteros. Incluso Platini tuvo dificultades en sus primeros seis meses, así que intento entender las dificultades de Kolo Muani. Hay que darle tiempo; de lo contrario, cada año habrá que empezar de cero. Y no me refiero solo al ataque. En cuanto a Kolo, recordemos la temporada pasada: también le costó encontrar sitio en el Tottenham. Ahora solo tiene que volver a acostumbrarse a un ritmo de partido intenso. Hay que tener confianza. El fútbol de hoy es diferente al de mi época, pero hay algo que nunca cambia: la presión que te impone la camiseta de la Juventus. No todo el mundo sabe soportarla, pero no se puede juzgar definitivamente a Kolo Muani por dos meses complicados».



