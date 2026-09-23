Malas noticias para el Bolonia, que pierde a Jens Odgaard durante el próximo mes. El delantero danés, ex del Pescara y del Sassuolo, se ha detenido por un problema muscular, sufrido en el partido del sábado contra el Bolonia.
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Bolonia, lesión de Jens Odgaard: problema muscular, baja durante 4 semanas
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EL COMUNICADO
«Tras las molestias que sufrió ayer, Jens Odgaard fue sometido a pruebas que han evidenciado una lesión en los flexores del muslo derecho, con un tiempo de recuperación de 4 semanas». Un mes de baja, por tanto, para el danés: intentará reaparecer contra el Cagliari el 24 de octubre o, si no lo logra, frente al Milan en la siguiente jornada.
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