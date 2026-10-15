Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, vuelve sobre el Inter-Brujas 3-4 y analiza en particular la actuación de la defensa del Inter: «No me gusta hablar de jugadores concretos. El caso es que el Inter ha perdido a dos defensores que no han sido sustituidos: Acerbi y De Vrij, que eran precisamente los únicos dos que marcaban al hombre. En verano fichó a Stones, pero el inglés no es ese tipo de jugador. En general, es una defensa que tiene que trabajar y defender a campo abierto. Lee bien las jugadas, pero hay que protegerla. No es cuestión de Akanji, Bastoni o Bisseck… Todos son buenos jugadores, todos son internacionales, pero defender a campo abierto es difícil para cualquiera. Y vuelvo a lo mismo: hay que encontrar el equilibrio, algo que Cristian está intentando hacer mientras trata de proponer un fútbol más propositivo y ofensivo».