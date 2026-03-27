Ben White, abucheado por la afición inglesa en su debut con la selección de Inglaterra desde 2022

En una escena que dividió a la afición de Wembley, White fue abucheado ruidosamente por los seguidores de Inglaterra en su primera aparición con los Tres Leones desde que comenzara su autoexilio en 2022.

El defensa de 28 años fue dado entrada por el entrenador Thomas Tuchel en el minuto 69 para sustituir a Fikayo Tomori durante el partido amistoso contra Uruguay.

La hostil acogida sirvió como un claro recordatorio del resentimiento que aún persiste entre algunos aficionados por la decisión de White de abandonar la selección durante el Mundial de 2022 en Catar.

Sin embargo, White solo tardó 12 minutos en acallar a los detractores, al marcar desde cerca tras un saque de esquina de Cole Palmer que Dominic Calvert-Lewin desvió de cabeza para dar la ventaja a Inglaterra.



