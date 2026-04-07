Bato habla de su relación con Ancelotti: le puso mi nombre a su perro

En cuanto a su relación con el entrenador Ancelotti, Pato afirmó que fue el veterano italiano quien más le ayudó a adaptarse a Milán.
Afirmó que siguen en contacto y que mantienen una relación muy estrecha, y lo ilustró diciendo: «Ancelotti llamó a su perro Bato, así de cercanos éramos».
Y continuó: «Siento que Ancelotti es más que un simple entrenador, es un amigo y un padre. Cuando estaba en Milán, tenía 17 años. Así que cuando llegué allí, vino a la puerta de Milanello, me cogió de la mano y me dijo: “Bueno, entra, quiero presentarte a los demás jugadores”».
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Y continuó: «Habló con todos los jugadores y les dijo: "Chicos, este es Bato". Ellos le dijeron: "Hola, Bato, buena suerte, estamos aquí para apoyarte"».
Y declaró: «Por eso creo que Ancelotti es más que un simple entrenador, es un caballero».
Bato no tiene ninguna duda sobre el valor de Ancelotti entre los mejores entrenadores de fútbol, y al respecto dijo: «Para mí, es el mejor entrenador de todos los tiempos».