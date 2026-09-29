El exdefensa del Manchester City subrayó que su lealtad a España nace de sus estrechas raíces familiares y de su identidad personal, y no de ir en busca de títulos. En declaraciones a Mario Suárez en El camino de Mario, Laporte dijo: "Ganar el Mundial, la Nations League y la Eurocopa... aunque no hubiera pasado nada de eso, sentiría exactamente el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. De verdad me identifico con España".

Al reflexionar sobre un proceso de nacionalización que inicialmente se estancó antes de llegar finalmente a buen puerto, añadió: "Fue un proceso largo porque había habido un primer acercamiento un año y medio o dos años antes que no se materializó por varias razones. Luego volvimos a hablar y me dejaron claro que de verdad querían contar conmigo. Los dos estuvimos de acuerdo en que era una oportunidad única que no se podía dejar pasar".