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Arne Slot, en la órbita de la Saudi Pro League para suceder al sustituto de Eddie Howe en el Newcastle
Slot aparece en el radar
El exentrenador del Liverpool Slot ha entrado en el radar del Al-Ahli, mientras Jaissle se prepara para hacerse cargo del Newcastle como sustituto de Howe. Slot está sin equipo desde que dejó al Liverpool en mayo, a pesar de haberlo llevado al título de la Premier League en 2025. Según informó talkSPORT, el Al-Ahli se ha fijado ahora en el técnico neerlandés para mantener la inercia tras conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Asia bajo el mando de Jaissle.
- Sportimage
Al Ahli sopesa sus opciones
El periodo de Slot tras su etapa en Anfield ha incluido varios rechazos y rumores de traspaso, entre ellos rechazar una oferta del Fulham antes de que el club londinense nombrara a Alvaro Arbeloa. El técnico, de 47 años, también fue vinculado con el AC Milan y la selección de Países Bajos, pero optó por esperar al proyecto adecuado. Otros informes indican que el Al-Ahli también tiene en el punto de mira al exentrenador de Wolves y Nottingham Forest Vitor Pereira como opción alternativa.
Pereira figura en la lista de candidatos
Pereira representa un candidato intrigante por su amplia experiencia en Oriente Medio, ya que dirigió al Al-Shabab junto a una primera etapa en el Al-Ahli en 2013. El técnico, de 58 años, se encuentra actualmente sin equipo después de ser destituido por el Forest a principios de julio, pese a haber asegurado la permanencia en la Premier League y alcanzar las semifinales de la Europa League la temporada pasada. El conocimiento previo de Pereira sobre la Saudi Pro League le convierte en un firme competidor de Slot en Yeda.
- AFP
Al Ahli busca sucesor
El Al-Ahli debe actuar con rapidez para cerrar el nombramiento de su entrenador y mantener la estabilidad de la plantilla de cara a la nueva temporada de la Saudi Pro League, que arranca con una visita al recién ascendido Diriyah el jueves 13 de agosto. Sea quien sea el técnico que tome las riendas, heredará unas expectativas muy altas para mantener la posición dominante del club tanto a nivel nacional como en Asia.
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