Ancelotti responde a Laporta sobre la convocatoria de Raphinha

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ignoró las críticas del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y aseguró que no había recibido ninguna solicitud por parte del club catalán en relación con Raphinha.

Ancelotti convocó a Raphinha para participar en el parón internacional del mes de noviembre, durante el cual la selección brasileña disputará dos partidos amistosos en Singapur.

La selección brasileña se enfrentará a su homóloga japonesa el sábado 14 de noviembre, y luego se medirá a la selección de Singapur, anfitriona, el día 17 del mismo mes.

El diario Sport informó de que Raphinha, la estrella del Barcelona, tendrá que recorrer una distancia aérea de cerca de 22.000 kilómetros entre ida y vuelta.

Durante la rueda de prensa que siguió al anuncio de la lista de jugadores convocados, en la sede de la Federación Brasileña, se le preguntó a Ancelotti sobre el enfado de Laporta tras la lesión de Raphinha durante el último parón internacional.

El delantero brasileño había sufrido una rotura muscular el 29 de septiembre, durante su participación con la selección de su país ante Australia en la ciudad de Brisbane, y todavía no ha recuperado su mejor nivel físico y técnico.

Laporta había declarado que los clubes sufren grandes perjuicios a causa de los partidos internacionales de las selecciones, y también mostró su descontento por la duración del último parón internacional, en el que algunas selecciones disputaron 3 partidos, como ocurrió con la selección brasileña, y 4 partidos las selecciones europeas que participan en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ancelotti dijo: "Mantenemos buenas relaciones con los clubes brasileños y europeos, e intercambiamos con ellos la información relativa a los jugadores. En general, esta relación es buena".

El entrenador italiano quiso insistir en que no había recibido ninguna solicitud especial del Barcelona ni de ningún otro club en relación con los dos próximos partidos del mes de noviembre.

Y añadió en un tono más firme: "No tenemos solicitudes especiales, y tampoco las necesitamos. Durante los parones internacionales, convocaremos a los jugadores que consideremos importantes para la selección brasileña".