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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti responde a Laporta sobre la convocatoria de Raphinha

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El entrenador italiano ignora las críticas del presidente del Barcelona

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Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ignoró las críticas del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y aseguró que no había recibido ninguna solicitud por parte del club catalán en relación con Raphinha.

Ancelotti convocó a Raphinha para participar en el parón internacional del mes de noviembre, durante el cual la selección brasileña disputará dos partidos amistosos en Singapur.

La selección brasileña se enfrentará a su homóloga japonesa el sábado 14 de noviembre, y luego se medirá a la selección de Singapur, anfitriona, el día 17 del mismo mes.

El diario Sport informó de que Raphinha, la estrella del Barcelona, tendrá que recorrer una distancia aérea de cerca de 22.000 kilómetros entre ida y vuelta.

Durante la rueda de prensa que siguió al anuncio de la lista de jugadores convocados, en la sede de la Federación Brasileña, se le preguntó a Ancelotti sobre el enfado de Laporta tras la lesión de Raphinha durante el último parón internacional.

El delantero brasileño había sufrido una rotura muscular el 29 de septiembre, durante su participación con la selección de su país ante Australia en la ciudad de Brisbane, y todavía no ha recuperado su mejor nivel físico y técnico.

Laporta había declarado que los clubes sufren grandes perjuicios a causa de los partidos internacionales de las selecciones, y también mostró su descontento por la duración del último parón internacional, en el que algunas selecciones disputaron 3 partidos, como ocurrió con la selección brasileña, y 4 partidos las selecciones europeas que participan en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ancelotti dijo: "Mantenemos buenas relaciones con los clubes brasileños y europeos, e intercambiamos con ellos la información relativa a los jugadores. En general, esta relación es buena".

El entrenador italiano quiso insistir en que no había recibido ninguna solicitud especial del Barcelona ni de ningún otro club en relación con los dos próximos partidos del mes de noviembre.

Y añadió en un tono más firme: "No tenemos solicitudes especiales, y tampoco las necesitamos. Durante los parones internacionales, convocaremos a los jugadores que consideremos importantes para la selección brasileña".

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    El motivo de la convocatoria de Raphinha

    Los clubes brasileños disfrutaron de un trato preferencial por parte de Ancelotti y de la Confederación Brasileña de Fútbol, en plena recta decisiva del Brasileirão, un trato del que los clubes europeos nunca se habían beneficiado con anterioridad.

    El técnico italiano afirmó: "Este es un periodo delicado, por eso convocamos a un solo jugador de cada equipo y decidimos no convocar a ningún jugador del Flamengo ni del Palmeiras, porque están peleando por el título".

    Minutos antes, Ancelotti había explicado los motivos de la convocatoria de Raphinha, en un momento en el que la selección brasileña se encamina a dar la oportunidad a caras nuevas, tras el fracaso en el Mundial.

    Ancelotti detalló: "Hemos iniciado un proyecto de renovación y ahora es el momento ideal para ponerlo en marcha. En septiembre empezamos a evaluar a un grupo de jugadores más jóvenes, y ahora continuamos con lo mismo con estos futbolistas que pueden conformar el futuro de la selección brasileña".

    Y añadió: "Hemos preparado una lista equilibrada, que incluye a 9 jugadores en edad de disputar los Juegos Olímpicos y hasta 15 futbolistas menores de 23 años".

    En este sentido, el exentrenador del Real Madrid considera importante mantener lo que describió como la columna vertebral de la selección brasileña.

    Señaló: "Hemos elegido a 5 jugadores que participaron en el último Mundial y que serán importantes en la nueva etapa durante la cual disputaremos la Copa América y una nueva edición del Mundial. Estos jugadores son Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior y Raphinha".

    Y agregó: "En cuanto a Douglas Santos, lo hemos vuelto a convocar porque ofreció un nivel muy positivo en el Mundial".

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Incertidumbre sobre la posición de Raphinha como delantero centro

    Al pasar a los aspectos tácticos, Ancelotti evitó dar una respuesta directa cuando se le preguntó si Raphinha seguirá jugando en la posición de delantero puro, puesto que ocupa esta temporada con el Barcelona y que ya había probado durante el amistoso ante Australia, en el que el jugador brasileño sufrió la lesión.

    El entrenador italiano se limitó a decir: "Tenemos delanteros que cuentan con versatilidad y pueden ocupar diferentes posiciones".

    En cambio, Ancelotti fue más claro respecto al esquema táctico que adoptará la selección brasileña en los dos amistosos ante Japón y Singapur.

    Y afirmó: "Me centro en lo que podemos hacer nosotros, y no en la calidad de nuestros rivales. Seguiremos jugando con tres jugadores en el centro del campo y tres en la línea ofensiva".

    De este modo, el entrenador italiano descartó, por el momento, la idea de apostar por cuatro jugadores en la línea ofensiva, una fórmula que probó durante el Mundial sin lograr un éxito reseñable, y también en el primer amistoso ante Australia.

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