Amistosos: Milan, Roma y Juventus en NOVE

Después del primer partido de la Juventus en Lieja, Warner Bros. Discovery ofrece otros tres encuentros de pretemporada en diferido a las 21:30 en abierto por NOVE: Cardiff-Roma del sábado 1 de agosto, Chelsea-Juventus del miércoles 5 y Chelsea-Milan del sábado 8 de agosto.





La primera cita es con la Roma, protagonista en el Cardiff City Stadium; después, Juventus y Milan se enfrentarán a los campeones del mundo del Chelsea durante sus giras asiáticas: la Juve en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, el Milan en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta.



