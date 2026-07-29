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Amistosos: Milan, Roma y Juventus en NOVE

Serie A
AC Milán
Roma
Juventus

Después del primer partido de la Juventus en Lieja, Warner Bros. Discovery ofrece otros tres encuentros de pretemporada en diferido a las 21:30 en abierto por NOVE: Cardiff-Roma del sábado 1 de agosto, Chelsea-Juventus del miércoles 5 y Chelsea-Milan del sábado 8 de agosto.


La primera cita es con la Roma, protagonista en el Cardiff City Stadium; después, Juventus y Milan se enfrentarán a los campeones del mundo del Chelsea durante sus giras asiáticas: la Juve en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, el Milan en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta.


  • Cardiff-Roma es la primera de una serie de tres partidos en Gales para la Roma de Giampiero Gasperini ante equipos británicos. Chelsea-Juventus y Chelsea-Milan son dos amistosos de prestigio para evaluar la condición física de los equipos de Luciano Spalletti y Ruben Amorim, a pocas semanas del inicio de la liga italiana.


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  • Además, el domingo 16 de agosto a las 16:00 en abierto por NOVE y en directo en streaming por HBO Max y discovery+, se jugará el Arsenal-Manchester City, la Community Shield, la cita que tradicionalmente abre la temporada futbolística inglesa, enfrentando a los campeones de la Premier League y a los vencedores de la FA Cup.

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