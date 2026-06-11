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Alisson explica cómo Carlo Ancelotti ha «transformado» a la selección brasileña tras un «periodo muy difícil»
Una nueva era de tranquilidad con Ancelotti
Ancelotti hará historia este sábado al convertirse en el primer entrenador extranjero que dirige a Brasil en un Mundial, y su llegada ha sido muy bien recibida. Al frente de la Seleção desde mayo de 2025, esta es su primera experiencia internacional como técnico a tiempo completo. Desde la sede de entrenamiento en Basking Ridge, Alisson destacó el cambio psicológico que trajo el italiano.
«El último periodo fue muy difícil para nosotros. Con Ancelotti, el ambiente ha cambiado: su presencia nos tranquiliza y nos permite trabajar sin controversias», declaró el portero del Liverpool.
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La dirección y la presión de la Seleção
El veterano entrenador tomó las riendas cuando la clasificación de Brasil para el torneo de 2026 parecía inestable. Alisson, que se prepara para su tercer Mundial como portero titular de Brasil —en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia—, cree que la mezcla única de humildad y tácticas de élite de Ancelotti ha impulsado su recuperación.
«Es resiliente, humilde y sabe elegir las palabras adecuadas en el momento oportuno. Es un gran entrenador con una idea clara del fútbol que facilita nuestro estilo de juego y beneficia al equipo. Se nota su alegría y gratitud por dirigir la Seleção». Y añadió: «Es un multicampeón, se nota y nosotros también lo percibimos. Ha ganado todo y aún así está aquí con entusiasmo. Ser seleccionador tal vez implique más presión que ser presidente del país, en su medida».
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La influencia de un mentor legendario
Aunque Ancelotti marca la filosofía, Alisson rindió homenaje a su entrenador de porteros y ídolo de infancia, Claudio Taffarel. El campeón del Mundial 1994 ha sido una constante en la carrera del guardameta, tanto en la selección como en Anfield, y representa el vínculo con el pasado exitoso de Brasil.
«Uno de mis recuerdos más vívidos, de cuando tenía seis años, es la semifinal contra Holanda en 1998. Mi padre bromeó cuando Taffarel detuvo el penalti; tomó un pastel y se lo arrojó a la cara. Por eso lo recuerdo tanto», recordó Alisson. «Es un privilegio trabajar con él: un ídolo, una inspiración y un referente para quienes soñábamos con ser porteros. De niño decíamos: “Taffareeel…”. Nos da fuerzas en los momentos difíciles y ha dejado un legado que va más allá de lo que hizo como jugador. Quizá la gente no valora tanto su trabajo como entrenador de porteros, pero gracias a él he mantenido un alto nivel durante tanto tiempo».
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Brasil aspira a la sexta estrella
Brasil llega al torneo con renovada determinación tras el «periodo difícil» señalado por su portero. La Seleção busca romper su mala racha tras caer en cuartos de final en los dos últimos Mundiales y no ganar el trofeo desde 2002. Este sábado debutará ante Marruecos, luego enfrentará a Haití y Escocia, con el objetivo de lograr su sexto título mundial y ampliar su récord.