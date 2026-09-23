Todo sobre los hombros de Guglielmo Vicario, o casi. La responsabilidad del portero de laJuventus, ya importante tras el cierre del mercado, ha aumentado exponencialmente a raíz de la grave lesión de Kamil Grabara, para quien la temporada ha terminado a causa de una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Una cosa es tener como suplente al titular de una selección importante como Polonia, y otra muy distinta es contar como primera reserva con un jugador sin equipo, muy probablemente el brasileño Neto, que debería regresar a la Juventus después de su experiencia entre 2015 y 2017.
Ahora Vicario es imprescindible para la Juventus, a la espera de Palmisani
VICARIO SE VUELVE MÁS IMPORTANTE
El papel de Vicario, además el único jugador de la Juventus presente entre los convocados de Italia de Roberto Mancini, cobra más importancia, al igual que su peso específico dentro de la plantilla del equipo de Luciano Spalletti. Con toda probabilidad, el friulano, nacido en 1996, jugará más partidos de los que habría jugado con la presencia de Grabara. Hasta hoy, Vicario ha jugado 5 partidos (todos en liga, encajando 4 goles), mientras que Grabara jugó en el debut en la Europa League, contra el NEC Nimega (partido terminado 5-0 para la Juve, con asistencia del portero polaco para Nico González).
Para Vicario, que ha comenzado bien su aventura en la Juventus, en particular con dos paradas determinantes en el partido ganado contra el Parma, será fundamental estar al 100% de forma, y en ese sentido el ex del Tottenham parece estarlo, después de una temporada 2025-26 condicionada por el problema de hernia inguinal, con la consiguiente operación, que condicionó la segunda parte de la pasada temporada, manteniéndolo de baja de marzo a junio.
UN FUTURO POR CONQUISTAR
Vicario en los próximos meses también deberá ganarse la continuidad para la próxima temporada, algo por lo que apuestan tanto la Juventus como el jugador, pero que a día de hoy no puede considerarse descontado. Recordamos los términos del acuerdo que llevó a Vicario a la Continassa: "Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con la sociedad Tottenham Hotspur FC para la adquisición temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Guglielmo Vicario.
El acuerdo prevé además la facultad por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo el derecho sobre las prestaciones deportivas del jugador. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva es de 8 millones de euros; dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el futbolista, por una cantidad no superior a 2 millones de euros, al alcanzarse determinados objetivos".
La Juventus mira a su alrededor
Mientras tanto, de cara al futuro, la Juventus está empezando a seguir también otras pistas, con la más importante que conduce a Lorenzo Palmisani, un 2004 del Frosinone en el que la Vecchia Signora ya ha puesto los ojos, pensando en una operación como la que llevó a Federico Gatti del club ciociaro al turinés: compra a título definitivo en enero, cesión al Frosinone hasta junio y llegada a la Juventus durante el verano.
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