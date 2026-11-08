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Diego MoreiraGetty
Gianluca Minchiotti
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AC Milan, Moreira: «El entrenador me pide que defienda mucho»

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Génova
AC Milán
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El portugués habla tras el Genoa-Milan (1-2)

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Diego Moreira, extremo portugués del Milan, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria por 2-1 en el campo del Genoa: «¿Que si en el segundo gol el pase de Ramos era para mí? Creo que Gonçalo me había pasado el balón, pero Pulisic marcó, así que estoy igualmente muy feliz».

Una buena respuesta tras el Ferencvaros: «Entrenamos para mejorar en este aspecto. No podemos jugar bien, luego mal y después otra vez bien. Tenemos que encontrar continuidad. Llevará tiempo, pero lo conseguiremos. Hoy el Milan ha demostrado carácter y nosotros hemos demostrado que jugamos como el Milan», recoge Milannews.it.

  • Moreira continúa: «¿Qué me pide el entrenador? Me pide que defienda mucho porque sabe que puedo hacerlo y que puedo mejorar. Sé que tengo que mejorar, pero forma parte de mi proceso».

    Por último, sobre Cristiano Ronaldo, que ha dejado la selección portuguesa: «Creo que ha hecho todo lo que podía por Portugal. Es una decisión suya y debemos respetarla. Creo que todo el mundo del fútbol debe estar feliz por él y le deseo lo mejor para el resto de su carrera».

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