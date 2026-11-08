AC Milan, Moreira: «El entrenador me pide que defienda mucho»

Diego Moreira, extremo portugués del Milan, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria por 2-1 en el campo del Genoa: «¿Que si en el segundo gol el pase de Ramos era para mí? Creo que Gonçalo me había pasado el balón, pero Pulisic marcó, así que estoy igualmente muy feliz».
Una buena respuesta tras el Ferencvaros: «Entrenamos para mejorar en este aspecto. No podemos jugar bien, luego mal y después otra vez bien. Tenemos que encontrar continuidad. Llevará tiempo, pero lo conseguiremos. Hoy el Milan ha demostrado carácter y nosotros hemos demostrado que jugamos como el Milan», recoge Milannews.it.