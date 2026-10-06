Kane ha grabado aún más su nombre en los anales de la historia del fútbol inglés al igualar el récord de 125 internacionalidades de Shilton, vigente desde hace mucho tiempo. El momento histórico se produjo el martes por la noche, cuando el capitán de Inglaterra lideró a su selección en un partido de la Nations League contra la República Checa en Wembley. Ya como máximo goleador de la historia de su país, Kane sigue derribando récords que muchos creían que durarían décadas, pasando de ser un rematador letal al máximo servidor de la selección nacional.

El delantero de 33 años del Bayern de Múnich comenzó su trayectoria internacional en 2015, en un partido de clasificación contra Lituania. En lo que fue un adelanto profético de la década que estaba por venir, Kane marcó de cabeza apenas 80 segundos después de salir desde el banquillo para sustituir al legendario Wayne Rooney. Desde aquella irrupción explosiva, se ha convertido en el corazón de la Inglaterra moderna, liderando al equipo hasta dos finales consecutivas de la Eurocopa y una semifinal de un Mundial, al tiempo que ha seguido demostrando su valía como un futbolista de talla mundial en los escenarios más importantes.