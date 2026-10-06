Getty Images Sport
Traducido por
¡A uno de la historia! Harry Kane iguala en Wembley el récord de internacionalidades con Inglaterra de Peter Shilton
Un hito legendario alcanzado en Wembley
Kane ha grabado aún más su nombre en los anales de la historia del fútbol inglés al igualar el récord de 125 internacionalidades de Shilton, vigente desde hace mucho tiempo. El momento histórico se produjo el martes por la noche, cuando el capitán de Inglaterra lideró a su selección en un partido de la Nations League contra la República Checa en Wembley. Ya como máximo goleador de la historia de su país, Kane sigue derribando récords que muchos creían que durarían décadas, pasando de ser un rematador letal al máximo servidor de la selección nacional.
El delantero de 33 años del Bayern de Múnich comenzó su trayectoria internacional en 2015, en un partido de clasificación contra Lituania. En lo que fue un adelanto profético de la década que estaba por venir, Kane marcó de cabeza apenas 80 segundos después de salir desde el banquillo para sustituir al legendario Wayne Rooney. Desde aquella irrupción explosiva, se ha convertido en el corazón de la Inglaterra moderna, liderando al equipo hasta dos finales consecutivas de la Eurocopa y una semifinal de un Mundial, al tiempo que ha seguido demostrando su valía como un futbolista de talla mundial en los escenarios más importantes.
- Getty Images Sport
Kane reflexiona sobre un recorrido especial con Inglaterra
En declaraciones a ITV antes del histórico saque inicial, Kane reflexionó sobre su trayectoria y la importancia de la noche. Dijo: "Creo que siempre es especial salir ahora y ver el estadio con la emoción por lo que está por venir. Intento no darlo por sentado, esta noche es especial, pero tenemos que centrarnos en el trabajo".
Añadió: "Sentí que estuve esperando en la banda una eternidad para salir por Wazza. Fue tal y como lo había soñado: salir, marcar y que fuera el comienzo de algo especial. Estoy enormemente orgulloso de representar y jugar con Inglaterra. He tenido la suerte de hacerlo bastantes veces. Llevamos ya un tiempo muy cerca de ganar un trofeo. Creo que estamos más cerca que nunca. El equipo está en un buen momento, yo estoy en un buen momento".
Shilton da su bendición al capitán
Shilton, el legendario portero que sumó su última internacionalidad en 1990, no tardó en felicitar al hombre que ahora comparte su pedestal. En un cálido mensaje de vídeo publicado poco antes del partido, Shilton expresó su admiración por la ética de trabajo de Kane y pronosticó que el récord pronto pertenecerá en solitario al ex del Tottenham.
Shilton declaró: "Hola, este es un mensaje para harry Kane. Soy Peter Shilton. Solo quería felicitarte por igualar mi récord de internacionalidades con Inglaterra. Y vas a superarlo en noviembre, estoy seguro de ello. Quizá establezcas un récord que nunca se bata, porque sigues yendo muy fuerte, Harry, sigues jugando bien y marcando goles, y sé cuánta dedicación y cuánto trabajo pones realmente en lograr esto, especialmente siendo delantero. Creo que esa es probablemente la posición más difícil de jugar y la de portero está justo detrás por la responsabilidad".
- Getty Images Sport
Las estadísticas detrás de una carrera de récords
Las estadísticas de Kane con Inglaterra son, sencillamente, impresionantes, ya que actualmente suma 89 goles internacionales. Esta cifra le sitúa como el séptimo máximo goleador empatado de la historia del fútbol de selecciones en categoría masculina, aunque todavía está a cierta distancia de los 146 goles marcados por la superestrella del Al-Nassr y Portugal Cristiano Ronaldo. A nivel nacional, ya ha superado por completo el anterior récord de Wayne Rooney, de 53 goles, una marca que rebasó de forma notable durante un partido de clasificación a principios de 2023.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias