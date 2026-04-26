Eberl reveló que el campeón récord no ejercerá la opción de compra sobre el senegalés.
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A pesar de sus últimos logros, Max Eberl anuncia su salida del FC Bayern Múnich
Jackson llegó a Múnich el pasado verano cedido por el Chelsea FC. La cláusula de compra obligatoria no se activará, pues no alcanzará el número de partidos requerido.
En 29 partidos, el jugador de 24 años —suplente de Harry Kane— marcó diez goles con el Bayern. Jackson tiene contrato con el Chelsea hasta 2033, pero su mejora invita a reconsiderar la situación.
Leon Goretzka y Raphael Guerreiro también se irán, pues sus contratos vencen.
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Max Eberl vuelve a poner las cosas claras sobre Michael Olise
Por el contrario, Michael Olise, sobre quien últimamente han circulado rumores espectaculares, se quedará definitivamente más allá del verano. Eberl lo volvió a destacar: «Para nosotros no hay ni un segundo de duda. Es un jugador que está progresando de forma excepcional en el FC Bayern, junto con el equipo y el entrenador».
El francés, pretendido por el Real Madrid y varios clubes de la Premier League, tiene contrato hasta 2029 sin cláusula de rescisión.