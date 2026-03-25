A John Toshack, leyenda del Liverpool, le han diagnosticado demencia

Aunque la enfermedad afecta a sus recuerdos cotidianos, el hijo de Toshack reveló que la memoria a largo plazo de su padre sigue siendo un archivo vívido de una carrera llena de éxitos por toda Europa. A pesar de los desgarradores retos que plantea la enfermedad, la capacidad del hombre de 77 años para recordar complejos esquemas tácticos sigue siendo notablemente aguda: «Es una enfermedad terrible. Es en la memoria a corto plazo donde notamos los efectos: hablo con él casi todos los días y, si charlamos por la tarde, puede que no recuerde que también hablamos por la mañana», afirmó Cameron. «Pero si le pregunto por su etapa en el Liverpool, o en la Real Sociedad o en el Madrid, los detalles son asombrosos».

Añadió: «El otro día me estaba contando un partido del Real Madrid contra el AC Milan de Arrigo Sacchi y exactamente cómo modificó su mediocampo para hacer frente a Marco van Basten; el partido podría haber sido ayer, su memoria era tan clara. Le cuento lo que estamos haciendo en Tailandia y él sigue dándome buenos consejos. Como entrenador, siempre veía dos o tres jugadas por delante, y la verdad es que eso siempre ha estado en mis genes».