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3 dudas sobre el regreso de Vinicius y una única crítica para Mourinho

Real Madrid vs Celta Vigo
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J. Mourinho
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El Real Madrid vive una etapa destacada bajo la dirección de su entrenador José Mourinho, después de que el equipo lograra 8 victorias consecutivas en LaLiga y en la Liga de Campeones, confirmando así su capacidad para competir con fuerza por los distintos títulos esta temporada.

El último triunfo llegó ante el Valencia por un contundente 3-0 en el estadio de Mestalla, reforzando la imagen positiva de un equipo que ha mostrado cohesión colectiva y una notable evolución en el plano individual de sus jugadores, según considera Roberto Morales, periodista de la agencia de noticias española "Efe".

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  • 3 dudas en torno al equipo

    Morales, a través de su canal de YouTube, afirmó que el Real Madrid se ha convertido en candidato a pelear por todos los títulos, y explicó: "Este equipo aspira ahora a todo, a LaLiga, a la Champions League y a todas las competiciones, porque muestra continuidad y solidez en su imagen como conjunto, además de la evolución de sus jugadores a nivel individual".

    Sin embargo, el periodista español considera que Mourinho tiene por delante un reto importante, que consiste en cómo reintegrar a Vinícius Júnior en el sistema que el técnico portugués ha logrado construir en los últimos tiempos, señalando al mismo tiempo que la reincorporación del extremo brasileño al equipo genera tres dudas sobre el conjunto: mantener el mismo rendimiento y los mismos buenos resultados, la continuidad del espíritu colectivo y el compromiso defensivo, y la conservación del equilibrio táctico.

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  • El mayor desafío para Mourinho

    Y explicó: "Creo que lo único que le falta al equipo, y el mayor reto al que se enfrenta Mourinho en estos momentos, es encontrar un lugar dentro de ese destacado rendimiento colectivo para la pieza que todavía no funciona como debería: Vinicius".

    Y añadió: "Con la presencia de Vinicius, el equipo debe mantener el mismo grado de espíritu colectivo, jugar con la misma calidad y seguir trabajando de la misma manera durante los partidos".

    Y continuó Morales: "Veremos qué queda aún por confirmar, y si José Mourinho, con el regreso de Vinicius, será capaz de mantener el mismo nivel de su equipo en el plano competitivo, y en cuanto a la solidaridad colectiva y el equilibrio".

    Morales había elogiado el serio partido que ofreció el Real Madrid ante el Valencia, en ausencia del extremo brasileño, que se perdió los últimos cuatro partidos del equipo en LaLiga por sanción, tras su expulsión ante el Villarreal.

    Se espera que Vinicius regrese a los planes de Mourinho en el duelo ante el Celta de Vigo, previsto para el sábado 21 de noviembre, en el estadio Santiago Bernabéu.

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  • Una única crítica a Mourinho: el enigma de los minutos finales

    En este mismo contexto, Morales hizo una valoración positiva de la primera etapa del actual mandato de Mourinho, que se extendió a cuatro meses, elogiando la gestión del equipo por parte del técnico portugués, pese a sus reservas por la tardanza en realizar los cambios durante el duelo ante el Valencia.

    Y dijo: «Lo único que me extraña o me sorprende es la tardanza de Mourinho en hacer los cambios. Creo que dar entrada a Thiago o Esper en el minuto 91 es algo innecesario, ya que en un partido que prácticamente terminó con un 3-0, podría haberlos hecho jugar mucho antes».

    Señaló su deseo de ver a estos jóvenes elementos conseguir minutos de juego de forma temprana, especialmente en los partidos cuyos resultados ya están decididos, para poder dar descanso a los jugadores titulares.

    Y pese a esta reserva, Morales no dudó en elogiar al técnico portugués, afirmando: «No se le puede hacer ninguna crítica, la verdad es que la gestión de Mourinho del Real Madrid es perfecta».

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