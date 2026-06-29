100 millones... Al-Khelaifi interviene para bloquear el fichaje de Liverpool

PSG y Leipzig han acordado verbalmente el fichaje de Diomande, según fuentes de ESPN.

El acuerdo verbal ronda los 100 millones de euros (114 millones de dólares), más bonificaciones. El traspaso podría cerrarse en las próximas horas, tras intensificarse las conversaciones entre los presidentes Nasser Al-Khelaifi y Oliver Mintzlaff.

«L'Équipe» adelantó que el jugador ya aceptó un contrato de cinco años y habló con Luis Enrique y Luis Campos sobre el proyecto.

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