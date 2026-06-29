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100 millones... Al-Khelaifi interviene para bloquear el fichaje de Liverpool

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Acuerdo inminente

El PSG está a punto de fichar a una estrella del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de la estrella marfileña Yan Diomandi, codiciado por varios grandes de Europa, especialmente PSG y Liverpool, que lo ven como sucesor de Mohamed Salah.

  • Al-Khalifi interviene... Negociaciones exitosas

    PSG y Leipzig han acordado verbalmente el fichaje de Diomande, según fuentes de ESPN.

    El acuerdo verbal ronda los 100 millones de euros (114 millones de dólares), más bonificaciones. El traspaso podría cerrarse en las próximas horas, tras intensificarse las conversaciones entre los presidentes Nasser Al-Khelaifi y Oliver Mintzlaff.

    «L'Équipe» adelantó que el jugador ya aceptó un contrato de cinco años y habló con Luis Enrique y Luis Campos sobre el proyecto.

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  • Un talento prometedor... La decisión del jugador lo decide todo.

    Diomandi, fichado por el Leipzig el verano pasado al Leganés por 20 millones, es uno de los talentos emergentes del fútbol africano. Sus actuaciones con Costa de Marfil en el Mundial 2026 atrajeron al PSG, que aceleró el traspaso.

    Liverpool y Real Madrid también lo quieren, pero el PSG es el favorito, ya que el jugador prefiere fichar por el club parisino y ya informó al Leipzig de su deseo de marcharse este verano.

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