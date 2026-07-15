Mosaab Salah

Editor en jefe de Kooora

Comencé mi trayectoria en el periodismo deportivo en 2016, especializándome en la cobertura del fútbol mundial, con especial atención al fútbol español y las grandes ligas europeas. A lo largo de los años combiné la cobertura de campo con el análisis profundo, antes de pasar en 2021 al ámbito del SEO dentro de los medios deportivos. Para mí, fue una evolución natural, ya que me permitió unir mi pasión por el fútbol con las herramientas modernas de publicación digital, produciendo contenido que combina profundidad técnica con un amplio alcance. En 2025 asumí el cargo de editor en jefe.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 2006 cuando vi por primera vez a Andrés Iniesta en una final de la Liga de Campeones. Desde ese momento me vinculé emocionalmente con el FC Barcelona. El fútbol no era solo un juego, sino una historia de pasión, identidad y creatividad constante. La noche del 6-1 del Barcelona contra el PSG en 2017 sigue siendo la más especial para mí, la mayor remontada en la historia de la Champions.

Hoy me especializo en el análisis táctico de ligas europeas y árabes, además de cubrir competiciones europeas y trabajar en estrategias SEO dentro del periodismo deportivo, lo que me dio una visión integral entre lo técnico y lo analítico.

Mi once ideal incluye a Neuer; Alves, Van Dijk, Piqué y Lahm; Busquets, Iniesta y Xavi; Messi, Ronaldo Nazário y Cristiano Ronaldo. Iniesta es el corazón del equipo, y Messi junto a Cristiano representan una era irrepetible.

He publicado varios análisis destacados, entre ellos:

– El colapso de Neymar… ¿Cómo su padre y los aficionados “destruyeron” su lado humano?

– El tiempo es oro… ¿Por qué el Barcelona no resolvió su crisis antes de la salida de Messi?

– Cristiano Ronaldo lo declara… “¡Soy vuestro señor supremo!”

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