Final del Mundial 2026: España vs. Argentina. Canales, alineaciones y enfrentamientos previos

Los aficionados al fútbol esperan una final apasionante en el Mundial 2026, que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA amplió a 48 el número de selecciones participantes, y el torneo comenzó el 11 de junio.

España fue la primera en alcanzar la final tras vencer 2-0 a Francia y busca su segundo título, el primero desde 2010.

Argentina repitió su victoria sobre Inglaterra y busca su segundo título seguido.

A continuación, repasamos la fecha de la final, los canales que la retransmitirán, la alineación prevista y el historial de enfrentamientos.