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Final del Mundial 2026: España vs. Argentina. Canales, alineaciones y enfrentamientos previos

España vs Por anunciarse
España
World Cup
Argentina
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EE. UU.
Argentina

Todo lo que quieres saber sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: canales de retransmisión, alineaciones previstas e historial de enfrentamientos.

Los aficionados al fútbol esperan una final apasionante en el Mundial 2026, que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA amplió a 48 el número de selecciones participantes, y el torneo comenzó el 11 de junio.

España fue la primera en alcanzar la final tras vencer 2-0 a Francia y busca su segundo título, el primero desde 2010.

Argentina repitió su victoria sobre Inglaterra y busca su segundo título seguido.

A continuación, repasamos la fecha de la final, los canales que la retransmitirán, la alineación prevista y el historial de enfrentamientos.

  • ¿Cuándo se disputará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

    La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

     El partido comenzará a las 22:00 hora de Arabia Saudí y a las 23:00 hora de los Emiratos Árabes Unidos.

    • Anuncios

  • ¿Qué canales retransmitirán la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

    beIN SPORTS tiene los derechos del Mundial 2026 y emitirá la final en beIN SPORTS MAX.

    Los canales beIN SPORTS MAX 1, 2, 3 y 4 tendrán audio en árabe, beIN SPORTS MAX 5 en inglés y beIN SPORTS MAX 6 en francés.

    La final también se verá en el canal gratuito beIN FIFA WORLD CUP.


  • ¿En qué canales en abierto de beIN Sports se verá la final del Mundial 2026?

    Ya se puede ver el canal gratuito que retransmite el Mundial de 2026 

    Frecuencia del nuevo canal gratuito beIN Sports en Nilesat

    El canalbeIN Sports FIFA World Cup
    SatéliteNilesat
    Frecuencia12245
    PolarizaciónVertical (V)
     Modulación27 500
    Módulo2/3 – DVB-S2 8PSK

    Frecuencia del nuevo canal gratuito beIN Sports en Arabsat

    CanalbeIN Sports Copa Mundial de la FIFA
    SatéliteArabSat
    Frecuencia10850
    PolarizaciónVertical (V)
     Modulación27 500
    Módulo2/3 – DVB-S2 8PSK

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  • ¿Cómo ver en directo online la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

    Disfruta de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en TOD TV.

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    El partidoFechaCanales que lo retransmitenEstadio
    España - ArgentinaDomingo 19 de julio de 2026
    , 22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		beIN FIFA WORLD CUPEstadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)
    beIN 4K HDR
    beIN SPORTS MAX 1
    beIN SPORTS MAX 2
    beIN SPORTS MAX 3
    beIN SPORTS MAX 4

  • El camino de España hacia la final del Mundial 2026

    España lideró el Grupo 8 con 7 puntos y avanzó a la final del Mundial 2026.

    Empató 0-0 con Cabo Verde, venció 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay.

    En la ronda de 32 venció a Austria 3-0; en octavos eliminó a Portugal 1-0 y en cuartos batió a Bélgica 2-1.

    En semifinales superó a Francia y alcanzó la final.

  • El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

    Argentina lideró el Grupo 10 con 9 puntos y avanzó a la final del Mundial 2026.

    Los «bailarines del tango» iniciaron con un 3-0 ante Argelia, luego vencieron 2-0 a Austria y cerraron con un 3-1 sobre Jordania.

    En la ronda de 32 venció 3-2 a Cabo Verde tras prórroga, en octavos remontó un 2-0 a Egipto y ganó 3-2, y en cuartos superó 3-1 a Suiza tras prórroga.

    En semifinales superó a Inglaterra y alcanzó la final.

  • Historial de enfrentamientos entre España y Argentina en el Mundial y otras competiciones

    Argentina e España solo se midieron una vez en un Mundial: en la fase de grupos de 1966, con victoria argentina 1-0. El resto de duelos fueron amistosos.

    En total se han enfrentado 14 veces: España ha ganado 6, Argentina 6 y dos duelos acabaron en empate.

    El torneoPartidos disputadosVictorias de EspañaVictorias de ArgentinaEmpates
    Copa del Mundo1010
    Partidos amistosos13652
    Total14662

  • Alineación prevista de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

    Se espera que el entrenador Luis de la Fuente alinee a los siguientes jugadores:

    Formación 4-3-3
    PorteroOnaí Simón
    DefensaPedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi y Marc Cucurella
    MediocampistasRodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo
    DelanteraLamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Peña

  • Alineación prevista de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026

    Se espera que el entrenador Lionel Scaloni apueste por la siguiente alineación:

    Formación 4-2-3-1
    PorteroEmiliano Martínez
    DefensaNahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
    MediocampistasLeandro Paredes - Rodrigo De Paul
    MediocampistasLionel Messi, Enzo Fernández y Alex Mac Allister
    DelanteroJulian Álvarez

  • ¿Cuál fue el resultado de la final del Mundial en ediciones anteriores?

    Solo ocho países han ganado la Copa del Mundo desde 1930, liderados por Brasil con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Sus «bailarines de la samba» han dado a conocer a talentos como Pelé, Ronaldo y Romario.

    Le siguen Italia y Alemania con cuatro títulos cada una (tres de ellos logrados como Alemania Occidental), luego Argentina con tres, y Uruguay y Francia con dos. Inglaterra y España han sido campeonas una vez.

    AñoanfitriónCampeónResultado de la finalSubcampeón
    1930UruguayUruguay4-2Argentina
    1934ItaliaItalia2-1 tras la prórrogaChecoslovaquia
    1938FranciaItalia4-2Hungría
    1950BrasilUruguay2-1Brasil
    1954SuizaAlemania Occidental3-2Hungría
    1958SueciaBrasil5-2Suecia
    1962ChileBrasil3-1Checoslovaquia
    1966InglaterraInglaterra4-2 (prórroga)Alemania Occidental
    1970MéxicoBrasil4-1Italia
    1974Alemania OccidentalAlemania Occidental2-1Países Bajos
    1978ArgentinaArgentina3-1 (prórroga)Países Bajos
    1982EspañaItalia3-1Alemania Occidental
    1986MéxicoArgentina3-2Alemania Occidental
    1990ItaliaAlemania Occidental1-0Argentina
    1994Estados UnidosBrasil0-0 (3-2 en penaltis)Italia
    1998FranciaFrancia3-0Brasil
    2002Corea del Sur y JapónBrasil2-0Alemania
    2006AlemaniaItalia1-1 (5-3)Francia
    2010SudáfricaEspaña1-0 (prórroga)Países Bajos
    2014BrasilAlemania1-0 (prórroga)Argentina
    2018RusiaFrancia4-1Croacia
    2022QatarArgentina3-3 (4-2) en la tanda de penaltisFrancia

  • ¿Quiénes han ganado la Copa del Mundo a lo largo de la historia?

    La selecciónEl campeónSubcampeónTerceroCuarto
    Brasil5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)2 (1950, 1998)2 (1938, 1978)2 (1974, 2014)
    Alemania4 (1954, 1974, 1990, 2014)4 (1966, 1982, 1986, 2002)4 (1934, 1970, 2006, 2010)1 (1958)
    Italia4 (1934, 1938, 1982, 2006)2 (1970, 1994)1 (1990)1 (1978)
    Argentina3 (1978, 1986, 2022)3 (1930, 1990, 2014)  
    Francia2 (1998, 2018)2 (2006, 2022)2 (1958, 1986)1 (1982)
    Uruguay2 (1930, 1950)  3 (1954, 1970, 2010)
    Inglaterra1 (1966)  2 (1990, 2018)
    España1 (2010)  1 (1950)
    Países Bajos 3 (1974, 1978, 2010)1 (2014)1 (1998)
    Hungría 2 (1938, 1954)  
    Checoslovaquia 2 (1934, 1962)  
    Suecia 1 (1958)2 (1950, 1994)Croacia 1 (1938)
    Croacia 1 (2018)2 (1998, 2022) 
    Polonia  2 (1974, 1982) 
    Austria  1 (1954)1 (1934)
    Portugal  1 (1966)1 (2006)
    Bélgica  1 (2018)1 (1986)
    Estados Unidos  1 (1930) 
    Chelsea  1 (1962) 
    Turquía  1 (2002) 
    Serbia   2 (1930, 1962)
    Rusia   1 (1966)
    Bulgaria   1 (1994)
    Corea del Sur   1 (2002)
    Marruecos   1 (2022)
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