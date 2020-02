Zola: "En casa de Maradona, Messi querrá demostrar quién es Messi"

Diego Armando Maradona cedió su camiseta número diez del Nápoles por primera vez a un joven Gianfranco Zola. El astro argentino simbolizó así con el sardo un traspaso de poder que nunca se llegó a concretar. Ambos tuvieron una gran relación dentro y fuera del terreno de juego. Los problemas económicos del Nápoles provocaron su venta al y la magia quedó ahí. Ante la visita del FC y Messi a San Paolo, Goal charla con el genio italiano sobre el simbolismo de este partido de octavos de final de la .

Lleva unos meses fuera del ruedo, ¿está deseando volver a un banquillo?

No estoy entrenando, estoy viendo mucho fútbol y aprovechando para estar con la familia. Creo que la próxima temporada tendré alguna oportunidad, yo estoy preparado así que a ver qué ocurre.

Esta semana tenemos un Barça - Nápoles de Champions League. ¿Cómo ve el partido?

Partido muy interesante. El Barça es favorito, no hay duda de ello. La tradición, el club, los jugadores... Eso tiene mucho valor. Pese a eso, es un partido abierto. El Nápoles ha cambiado, ha mejorado en las últimas semanas. Con Gattuso han trabajado mucho el aspecto físico, ahora son más difíciles de ganar. En la fase de grupos con Ancelotti consiguieron buenos resultados ante el y eso no es tarea sencilla. El Barça va a tener que hacer una gran eliminatoria si quiere pasar, el Nápoles no va a regalar nada.

¿El ambiente de San Paolo será un jugador más?

Por supuesto. La atmósfera en San Paolo siempre es increíble, los partidos son una fiesta. Habrá una gran expectación para ver al Barça, para ayudar al equipo a ganar un partido difícil, para ver a Messi en Nápoles... Se dan muchas condiciones para que los aficionados acudan al estadio y den lo mejor de ellos en las gradas. Te prometo que cuando dan lo mejor son únicos.

Messi en casa de Maradona...

Será bueno para Messi, creo que le gustará. Cuando Maradona estaba en el Nápoles seguro que él era uno de esos argentinos que se ponía frente a la televisión para ver a su ídolo, al mejor jugador del mundo en ese momento. Así que jugar en un sitio en el que Maradona ha hecho tantas cosas mágicas le hará estar más motivado, más inspirado todavía. Querrá mostrar a Nápoles quien es Messi.

¿Es posible comparar a Messi y Maradona?

Es muy difícil. Sería injusto, además. Pertenecen a dos épocas distintas. Los dos son extraordinarios, han llevado el juego a otro nivel. En aquellos años Maradona era único, había muchos buenos jugadores alrededor, pero se podía ver que él era distinto, jugaba en otra liga respecto al resto. Creo que, en cierta medida, Messi y también Cristiano Ronaldo lo están haciendo en la actualidad. Maradona y Messi son dos jugadores espectaculares con muchas similitudes: son argentinos, zurdos, de poca estatura, interpretan el fútbol de manera similar... Deseo que Messi gane el Mundial, como Maradona hizo para su país, porque sería una bella historia.

Ha comentado que Maradona hacía cosas mágicas en Nápoles. ¿Hay alguna que usted recuerde de forma especial?

Vi a Maradona hacer cosas increíbles, inimaginables en los entrenamientos. Créeme, lo que solía ver la gente en los partidos era una pequeña parte de lo que mostraba en los entrenamientos. Pero una que me marcó fue un gol que hizo en un entrenamiento imitando uno ante el Hellas Verona. La jugada consistía en que él recibía la pelota en el centro del campo de espaldas a la portería entonces, con un toque, movía la pelota hacia delante y sin dejarla caer sorprendía al portero con un remate lejano. Además el portero era Giuliani, que fue el que encajó ese mismo gol con el Hellas Verona. Cuando hizo eso, paramos el entrenamiento y empezamos a aplaudir. Fue increíble. Y eso pasó muchas ocasiones porque lo que hacía era verdaderamente increíble.

Conoce bien a Eden Hazard, fue su púpilo en el . ¿Cree que podrá triunfar en el ?

Eden todavía no ha podido mostrar su mejor versión. Los problemas físicos le dejaron fuera cuando mejor estaba jugando y ahora, que podía ser importante para el equipo, ha vuelto a caer. Para un jugador adaptarse con esas circunstancias es complicado. Estoy seguro que triunfará en el Real Madrid porque es un jugador con talento, está dotado para ello. La liga española, además, mejorará su juego. Pese a que es un futbolista contrastado creo que tiene todavía margen de mejora pero es uno de esos jugadores que cuando los ves, te enamoras de ellos.

¿Uno se enamora de equipos como el Liverpool?

Claro que sí. Es un equipo increíble. No puedes pararlos. Hacen todo mejor que el resto y más rápido. Es la principal diferencia respecto a los demás equipos. La intensidad, la velocidad con la que juegan sobre el terreno de juego hace que no les puedas hacer frente. En están marcando diferencias así. En la Champions League, como se vio ante el , será más complicado.

¿Qué opinión tiene del Chelsea esta temporada?

La defensa es probablemente la debilidad del equipo. Es una plantilla joven, el equipo tiene muchos jugadores jóvenes, también algunos experimentados, pero para bastantes es una de sus primeras experiencias en la Premier League: Mason Mount, Tomori, Abraham, Reece James... Tiene mucho margen de mejora, por supuesto, pero debe mejorar la solidez defensiva. Desde mi experiencia te puedo asegurar que los trofeos se ganan defendiendo bien.

Kepa Arrizabalaga está siendo cuestionado en el Chelsea, lleva tres partidos sin jugar. ¿Qué opinión tiene de él?

Es un portero con una gran habilidad para el juego de pies, lo que ahora mismo es una de las cosas más importantes porque la forma de jugar de los equipos requiere esa característica. Tiene buenos reflejos y es muy fuerte, posee un gran físico para la portería. Aunque, en mi opinión, hay dos áreas en las que debe mejorar. La primera, cuando sale a despejar un centro, debe ser más contundente, tener mayor seguridad. La segunda es su carácter, tiene que ser más fuerte mentalmente. Pero es algo normal, es su segundo año en la Premier League, su segundo año en un equipo como el Chelsea que tiene muchas ambiciones y demanda mucho a los porteros. Aprecio mucho a Kepa. Creo que este año está recibiendo más remates que los de la temporada pasada y eso le está afectando. Para mi es uno de los mejores porteros del momento.

En la final de la de la temporada pasada se negó a salir del campo, ¿qué ocurrió?

(Ríe) Hubo bastante confusión. Estábamos en los minutos finales de partido y él intentó perder tiempo. Entonces se tiró al suelo. Nosotros queríamos hacer el cambio. Estaba lesionado y nos acercábamos a los penaltis. En el banquillo estaba Willy Caballero, que es muy bueno en esas situaciones, y conocía a todos los jugadores del de su etapa allí. Él no lo entendió, hubo un gran malentendido, además estábamos presionados porque perdíamos tiempo. No estuvo bien lo que hizo, pero se disculpó y no fue a más. Son cosas que pueden pasar.

Álvaro Morata se marchó del Chelsea con Sarri y usted en el banquillo. ¿Por qué no salió bien su etapa en Londres?

No tuvo buena suerte. En mi opinión, Morata es un jugador con un potencial increíble. Desde el primer día a Sarri y a mi nos encantaba. Analizábamos sus videos y pensábamos que se ajustaba a nuestro juego. Sufrió mucho, no pudo dar el 100% y eso le afectó. Al final se fue pero creo que Álvaro tiene mucho talento y que si consigue focalizarlo será uno de los mejores delanteros del mundo. Domina el juego aéreo, es bueno con los pies, es rápido... Tiene todas las cualidades para ser un delantero top.

¿Está siguiendo la este año? Está siendo una de las ligas más interesantes de Europa.

Está muy interesante, sí. Hay una gran competencia. No está sólo la . Hay dos equipos como la y el Inter que están muy cerca y quieren ganar. A su vez, otros equipos están jugando buen fútbol, dando emoción a la liga y eso es muy bueno e interesante para la Serie A.

Antes mencionaba a Cristiano Ronaldo junto a Messi como los referentes actuales. ¿Le gustaría que ambos coincidieran en Serie A?

¡Claro! Para la liga sería enorme. Honestamente lo veo muy complicado. Messi está muy ligado a Barcelona, es su casa. Pero claro que me encantaría.

¿Cómo valora el tiempo de Ronaldo en la Juventus?

Ronaldo es Ronaldo. No se cansa de marcar, lo hace por diversión. Es increíble, es el líder de la Juventus en la actualidad. Sus marcas goleadoras son de otro planeta. Cuando la pelota llega a sus pies el rival está en peligro y cuando está cerca del área es más que una seria amenaza.