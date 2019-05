Zidane: "Si no hago yo el equipo, me marcho"

El técnico desveló que Bale sí entrará en la convocatoria del Real Madrid ante el Betis, y se negó a confirmar que Keylor saldrá traspasado

El recibe este domingo al en el último partido de la temporada. Un encuentro que servirá de despedida para muchos jugadores blancos en el Santiago Bernabéu. En su última rueda de prensa en Valdebebas, Zidane analizó toda la actualidad merengue en torno al partido y al futuro de la plantilla blanca:

¿Qué mensaje le mandaría a la afición antes de terminar la temporada?

“Hicimos una buena última semana de trabajo para terminar bien la temporada. Queremos despedirnos de nuestros aficionados con un buen partido. Es lo que vamos a intentar hacer. Ha sido un año complicado y quiero transmitirle a la afición que piensen en el próximo año, que vamos a volver con ilusión, trabajo y que estén orgullosos de los jugadores. Este fin de temporada se mezcla con nuestra mente en la próxima. Vamos a volver con ilusión y trabajo”.

¿Ha hablado con Bale para que se despida mañana o a él no le interesa ni despedirse?

“Mañana va a estar en el grupo y ya está. Es lo único que te puedo decir. Verás el equipo que vamos a sacar”.

¿Puede ser un partido de despedida para Keylor?

“No. No lo veo ni así, ni pienso ni quiero pensar en lo que va a pasar el próximo año. Aquí se habla mucho de lo que va a pasar. Que si yo me he despedido de Keylor, que si quiero que se vaya… No voy a decir nada. Tenemos un partido. Lo que dije en su día y lo repito es que el año que viene la portería va a ser muy claro. Lo que va a pasar, lo veremos”.

Da a entender que nosotros mentimos…

“No digo que tú mientas, sino que vosotros escribáis lo que queráis. Quién sabe lo que yo he hablado con él, sólo nosotros dos. He hablado con Keylor, sí. Con todos. ¿Si le he cambiado el discurso? No, nada. Siempre fue el mismo discurso. Vamos a acabar temporada y veremos. Keylor tiene contrato, entonces veremos lo que va a pasar”.

¿Será el último partido de Bale?

“No sé. No te lo puedo decir. Es el final de temporada. Va a haber cambios. No sé lo que va a pasar. Si será el último o no”.

La elección de los porteros, ¿es una decisión de Zidane o del club?

“Te lo diré cuando empecemos la próxima temporada: quién será el primero y quién será el segundo. Es una decisión mía. ¿Tú quién piensas que hace el equipo? Está claro como el agua. Soy el entrenador. Siempre voy a hacer lo que yo quiero. Si no lo hago, yo me marcho. Está claro. Para meter el equipo. Luego temas de fichajes, hay gente aquí que trabaja y lo hacemos juntos. Pero el equipo, al hacer un once, el banquillo, la lista… Soy yo, con mi gente de trabajo únicamente”.

¿Le interesa que Griezmann pueda vestir la camiseta del Real Madrid?

“No es una cosa que debamos hablar aquí. Hay que preguntarle a él, creo que se ha despedido ya su club, pero no es cosa nuestra”.

¿Jovic puede encajar en el proyecto del Real Madrid?

“No te voy a decir nada. Vamos a acabar la temporada. De 20 preguntas, ninguna del partido. Estamos aquí para pensar en el partido de mañana, y nada más. Os entiendo, pero tenéis que entender mi preocupación, que es terminar bien, jugar y nada más”.

¿Es una oportunidad para cambiar su imagen ante la ?

“Lo que tenemos que hacer después del partido algo malo en Anoeta, lo que queremos es mañana intentar acabar para que la gente pueda estar orgulloso de todos nosotros. Ganando muchas cosas, es muy complicado cuando no se juega nada, pero a nivel de imagen tenemos que acabar bien la temporada ante un buen Betis”.

¿Por dónde pasa el futuro de Isco?

“No te lo voy a decir. Es personal”.

¿Le importaría fichar o traspasar algún jugador del Atlético?

“En el fútbol puede pasar de todo. De un equipo a otro. Pero no voy a entrar en eso”.

¿Se acaba un sufrimiento con el final de temporada? ¿Cree que el Real Madrid no ha mejorado su imagen con su llegada?

“Sí, acaba un sufrimiento. Vamos a meter toda nuestra fuerza en que cambie eso. No te voy a decir que vamos a ganar todo el año que viene, pero sí nos vamos a preparar para hacer un gran año. Luego la temporada ha sido complicada. Mejor que se acabe. Vamos a intentar hacerlo bien mañana”.

Usted tuvo una gran despedida, ¿no cree que hay jugadores aquí que lo han ganado todo y que se merecen una despedida a la altura?

“Yo lo anuncié con mucha antelación. Es diferente. Aquí no sé los demás lo que piensan. Cada uno tiene un contrato y es diferente a lo que me pasó en su día. Vamos a hacer el partido de mañana, y estos meses no tendré muchas vacaciones para preparar el próximo año”.