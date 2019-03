Valverde: "Cuidamos a Messi, arrastra molestias desde antes de Navidad"

El entrenador del Barcelona revela que Messi siente dolor muscular desde hace meses pero no da pistas en cuanto a su titularidad tras ser convocado.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras el último parón de selecciones de la temporada y antes de la visita del al Camp Nou, un partido en el que Leo Messi es duda debido a las molestias físicas que arrastra desde el partido entre y disputado en el Wanda Metropolitano el pasado miércoles.

Messi. "Pensamos que está bien pero arrastra estas molestias desde hace tiempo, le estamos cuidando desde antes de Navidad e intentamos que el dolor vaya remitiendo y lo seguiremos haciendo, ha tenido unos días de descanso".

Ánimos de Messi. "Le veo tranquilo, en esto del fútbol todos estamos sometidos a altibajos muchas veces excesivos, pero el último partido que hizo con nosotros fue espectacular, luego con la selección perdieron pero es una circunstancia más y mañana hay otro partido, luego volverá a la selección y está bien".

Riesgo de lesión de Messi. "Lo hacemos todo de forma natural, hablamos con él después de sufrir un pequeño problema en el entrenamiento pero lo hacemos todo juntos, tomamos decisiones juntos y hablo con él para ver cómo se encuentra igual que lo hago con los demás".

Rotaciones. "Deberemos hacer cambios en los partidos que vienen pero puedes tener una previsión y luego no sabes si alguno puede acabar con molestias y hay que hacer algún tipo de cambio, lo ideal es tener a todo el mundo fresco y dispuesto y a ver si lo podemos conseguir".

Semana clave en la Liga. "Puede serlo porque hablamos de nueve puntos sobre treinta y llevamos diez de ventaja, dependiendo de los resultados puede ser definitiva, nuestra intención es no desviarnos y sumar los tres puntos en cada partido".

Luis Suárez. "Ha tenido algún pequeño susto pero está bien".

Coutinho. "Las charlas que tenemos con los jugadores son para intentar ayudarles y son internas, a veces sobre lo que deben mejorar y otras para reforzar lo que hacen, esperamos mucho de él y quizá haya momentos en los que ha estado más bajo como él mismo ha reconocido, tratamos de mejorar y el que hace el trabajo y juega es él".

Dembélé. "Está bien y confiado pero no puedo dar fechas exactas, estamos dentro de los plazos marcados, intentaremos no forzarle".

Piqué callando bocas. "Es un jugador y una persona a la que valoramos mucho, ya sé que da mucho juego en muchas cosas pero nosotros estamos encantados con él".

Piqué en La Resistencia. "No he visto nada pero es inevitable enterarse, no tengo demasiado que comentar salvo que el programa en el que estuvo es de humor y supongo que hay que ver quién es más ocurrente pero tenemos un partido muy serio y prefiero que esta rueda de prensa también lo sea porque nos estamos jugando mucho".

Derbi. "Es muy motivante para los dos y ahora llega la parte decisiva del campeonato y en una semana tenemos nueve puntos en juego en tres partidos complicados, Espanyol, y Atlético, sabemos lo que nos jugamos porque quedan muy pocos partidos y cada victoria tiene mucho valor porque hay menos margen para recuperar".

Espanyol. "Esperamos a un Espanyol en un buen momento y muy motivado igual que lo estaremos nosotros porque es un derbi, ellos tuvieron un gran inicio y luego sufrieron un bache importante, ahora parece que están rehaciéndose, se han alejado del peligro y en estos diez partidos imagino que intentarán acercarse a las posiciones que dan acceso a Europa pero todo pasa por conseguir buenos resultado".

Peligros Espanyol. "Cuando han estado bien han jugado muy bien, intentan tener la pelota y se maneja bien a la contra a pesar de ser un equipo que lucha por ser el poseedor del balón, tiene argumentos adelante además, con Borja han hecho un gran fichaje".

Crédito. "Siempre me he considerado respetado por todo el mundo, no creo que eso haya cambiado demasiado a pesar de que cuando ganamos todos estemos más contentos pero no es nada nuevo, me siento igual que siempre".

Exceso de euforia. "No lo sé, se me escapa el entorno y todo eso, el primero que dice que todavía no hemos ganado nada soy yo cada vez que me hablan del triplete y del doblete, lo que no vamos a negar es que la gente se ilusione con el equipo, estamos en tres competiciones e imagino que la gente celebrará las opciones que tenemos porque es una evidencia que no hemos ganado nada".

Prioridades de mercado. "Lo prioritario es acabar bien la temporada y concretar las posibilidades de ganar títulos, sé que salen nombres que suben y bajan pero es lo habitual".

Efecto Griezmann en el vestuario. "Este tipo de cuestiones no son nuevas para nosotros y los jugadores están acostumbrados a que surjan estas cosas y se mantengan en los medios".