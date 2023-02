Urizar Azpitarte: "Lo de Enríquez Negreira es una vergüenza, mancha a los árbitros"

El ex colegiado denunció la falta de ética de Enríquez Negreira, que cobró del Barça mientras pertenecía al CTA

El ex colegiado Urízar Azpitarte ha condenado enérgicamente lo sucedido en el denominado 'caso Negreira', por el que el vicepresidente del Comité de Árbitros habría recibido pagos por parte del FC Barcelona de 2016 a 2018, fechas en las que tenía un cargo en el CTA, por informes verbales y asesoría arbitral. Urízar, en los micrófonos de 'Onda Vasca', se ha mostrado decepcionado por lo que considera un hecho que causa un daño irreparable al colectivo arbitral, al que se ha manchado.

"Esto ha mandado la imagen de los árbitros"

El vizcaíno aseguró que está "ventilando para que no nos salpique nada, me han llamado unos 18 árbitros de mi época y de toda la prensa. Esto ha manchado mucho la imagen de los árbitros pese a que José Plaza se cargó en su día a las ovejas negras y ahora resulta que nadie tiene la culpa de nada, ni siquiera el Barça que pagaba las facturas", explicó.

'"A nivel ético, Negreira es un sinvergüenza, así de claro"

También comentó que, en su opinión, Enríquez Negreira "eticamente es un sinvergüenza, así de claro". Instantes después también opinió que, "aunque no pertenecía al Comité de designación de árbitros, Enríquez Negreira podía acceder a todo, a cualquier informe personal de enfermedades, problemas familiares, etc... de cada árbitro.. todo eso, cobrando del Barcelona", apostilló.

"De haberlo sabido Sánchez Arminio, le hubiera echado"

El ex colegiado comentó que "no sabía nada de esto, es más, de saberlo Sánchez Arminio lo hubiese echado. O lo habría echado Velasco Carballo luego, eso de la honradez lo llevamos como estandarte...pero una oveja negra ha hecho mucho daño a la imagen,... ¿Ahora qué se piensa de los árbitros de aquella época? Quiero dejar claro que esto es una excepción, no todos somos iguales, pero cada día soy más de Pepe Plaza, con todo lo que se dijo de Plaza", aseguró".

Urízar explicó que "seguro que Enríquez Negreira nunca le ha dicho a un árbitro lo que tiene que hacer", contaba, para después añadir "no sé ni qué le diría hoy, mejor que no le vea porque le puedo soltar cualquier barbaridad. Me ha hundido moralmente en mi concepto del arbitraje y de los árbitros".

Urízar explicó además que "el 98% de los clubes cogen árbitros cuando se retiran para delegados, informadores, etc... eso es totalmente legal, lo que no lo es es estar dentro de la organización. Casualmente le dejaron de pagar cuando ya dejó de ser alguien representativo dentro", zanjó.