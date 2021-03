Takuhiro Nakai, el japonés del Real Madrid que se fija en Modric y Kubo

El canterano, de 17 años, es una de las perlas del Real Madrid, que le reclutó en 2014. Zidane le llamó en octubre para un entrenamiento.

Takuhiro Nakai (Siga, Japón, 24-10-2003) es uno de esos nombres que todos tienen sobradamente controlados en Valdebebas, cuyas instalaciones pisó por primera vez en 2014, con tan sólo diez años. Muy poco antes había sorprendido en un campus en su país a los técnicos del Real Madrid, que no dudaron y enseguida le propusieron una visita a España para evaluarle. Ese test serviría para incorporarle a La Fábrica.

"Llegó a una prueba en Alevín B (Sub-11) y me impresionaron las capacidades técnicas que tenía. Hasta Alevín A (Sub-12) no pudo pertenecer al club y fue en ese año donde tuve la oportunidad de entrenarle y ver que teníamos a un chico con un talento especial", recuerda para Goal el primero en dirigirle de blanco, José Manuel Lara.

De esa forma tan cinematográfica comenzó la historia madridista de Nakai, que desde entonces ha experimentado una progresión que le ha curtido como persona y futbolista. Además de la adaptación por el cambio de país, con las lógicas novedades culturales e idiomáticas, el japonés tuvo un desafío físico de altura. Siempre el más pequeño de la plantilla, necesitó mayores esfuerzos que el resto para acercarse a las titularidades. Le sirvieron para conseguirlas su calidad, su astucia y, por supuesto, su desarrollo biológico. "Se le veía mucha progresión, pero sabiendo que debíamos tener paciencia, ya que le teníamos que cuidar por tanto cambio siendo tan pequeño", detalla Lara.

Lo analiza también para este medio su agente, Alfonso Zapata, de ICM Stellar Sports: "Ya ni recuerdo cuánto hace que nos conocemos, quizá desde Infantil B. El trato nació de vernos en los campos y evolucionó muy poco a poco, consagrándose en Cadete A. Lo que mejor le define es su inteligencia, su manera de ver y entender el fútbol; de ahí su polivalencia en el césped. Todo ello lo arropa con una técnica exquisita. Ha crecido mucho físicamente y eso le está ayudando".

Quien se asomaba al principio sin conocer a Nakai a los partidos del Madrid en los que estaba el crack en ciernes se acababa alegrando de la casualidad. Verle era disfrutar de un proyecto de jugador superdotado a nivel técnico. Para quien no lo sepa y quiera comprobar que no se exagera sobre él, hay un puñado de vídeos en internet que lo atestiguan; en uno deja boquiabierto al mismísimo Marcelo. Con esas condiciones es lógico que, aparte de en su hermano Akito, admire y se mire en su compatriota Take Kubo, cedido desde el Santiago Bernabéu al Getafe, y a Luka Modric. Con ambos, igual que con Iniesta, guarda similitudes. Lara ofrece otro apunte: "Siempre ha mantenido esa esencia de talentoso, esa personalidad, y quizá muchos quieran imitarle porque es un futbolista muy creativo, de esos que quedan pocos".

Su puesto prototípico es el de mediapunta, el que más ocupó hasta Cadete A. A partir de ahí, sin abandonar el enganche, se ha especializado también como mediocentro. A Raúl González, ahora entrenador del Castilla, le gusta mucho. Por ello en la pasada pretemporada le convocó para algunos entrenamientos y un amistoso. El mítico '7' le puso en la banda derecha, buscando dar rienda suelta a su espíritu encarador. Para más alegrías en esas semanas, Zidane citó al nipón el 12 de octubre para una sesión con el primer equipo, repitiendo en varias ocasiones posteriormente.

Mientras se pule sumando prestaciones a su estilo, por ejemplo el gusto por los duelos y el correr para atrás, alterna el Juvenil B y el A. Nakai, que se estrenó con las inferiores de Japón con 15 años, espera también que la pandemia permita los encuentros internacionales de su edad para evolucionar por esa otra vía.

En su vida en España, muy tranquila, le acompañan su madre, su hermana Honoka y su hermano, el mencionado Akito. El testimonio de la primera, por cierto, resultó esencial en 2016 para que al Real Madrid le redujeran la sanción por supuestas irregularidades en la incorporación de menores. "Tener a personas como Nakai y su familia a mi lado es un lujo", presume Zapata. "Dispone del mejor entorno posible para un chaval que pretende ser jugar de élite", añade el representante.

En 2022, Nakai dejará atrás su etapa formativa, por lo que ya entra en un periodo clave para su futuro. En los despachos han de ir encarrilando el que será su primer contrato profesional, con el Castilla.