Sergi Roberto confiesa que el Real Madrid quiso ficharle

Sergi Roberto, polivalente jugador del , admitió este lunes que el quiso ficharle cuando era pequeño. Lo hizo en unas declaraciones realizadas al programa 'Al cotxe', de TV3, donde también reveló que su padre era hincha del equipo blanco.

"Yo estaba jugando en el Nàstic de Tarragona, en edad infantil. El Madrid preguntó por mí. Al cabo de unos días, el Barça también se puso en contacto con el Nàstic y con mi padre. Toda mi familia era del Barça, menos mi padre, que era del Madrid. Pero ahora ya ha hecho el cambio y es culé por cien", confesó el lateral derecho del Barcelona.

Sergi Roberto ha disputado 12 partidos contra el Real Madrid, 9 de ellos como titular, y ha ganado siete, empatado dos y perdido apenas tres. No hizo goles, pero dio seis asistencias y fue expulsado una vez (jornada 36 de 2017/18, en el Camp Nou y en el minuto 45).

Sobre la eliminatoria de contra el , dijo que "estamos muy bien y en la Champions sólo falta rematarlo. Al final, lo que importa es el equipo y llegar a final de temporada ganando títulos, pero el ámbito personal siempre es importante y, sí, las cosas están yendo muy bien".

Además, Roberto recordó el gol del 6-1 contra el que dio al Barcelona la agónica clasificación a cuartos de final de Champions League en 2017. "No me acuerdo demasiado de lo que pasó después. Todos los compañeros se me tiraron encima. Recuerdo estar debajo y que todos los compañeros estaban encima. Ese día fue una locura. Me parece que no pude dormir", señaló.

Por último, consultado sobre su reconversión al lateral derecho (era mediocentro), comentó: "Luis Enrique me encontró una nueva posición, que fue el lateral. Al final, pues me he adaptado a esta nueva posición y es la que me ha permitido jugar tantos minutos y tantos partidos como los que yo quería".