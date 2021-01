Saúl tras el gol al Sevilla: "Hay mucha gente negativa que no ayuda"

El centrocampista del Atleti ha marcado el 2-0 frente al Sevilla en uno de los momentos más delicados de la temporada para él.

No pasa por su mejor momento deportivo uno de los líderes del vestuario del , Saúl Ñiguez, que sin embargo ha sido el autor del gol de la tranquilidad para su equipo en el partido contra el . Y tras el partido, ha mostrado su alegría en los micrófonos de Movistar+. "Estoy contento por poder ayudar con el gol", porque lo que cuenta es el trabajo diario, el trabajo con las personas externas del club. Se trabaja de muchas maneras", explicaba.

Saúl : "Quiero dar las gracias a parte de la afición que vinieron a la ciudad deportiva a darme ánimos, son detalles que marcan la diferencia. Seguiré trabajando para que estén orgullosos". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/9mK5F2jCRF — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 12, 2021

Sobre ese trabajo al que se refería Saúl, puntualizaba que "el fútbol no son once jugadores detrás de una pelota, se siente mucho. Lo que pasa en el césped se traslada a tu familia, a tus amigos...". Por ello ha querido agradecer a la gente que "siempre está ahí y es la que valoras", porque "hay mucha gente negativa que no ayuda".

Saúl, que partía desde el banquillo, ha entrado en la segunda mitad junto con Joao Félix y le han dado otro aire a su equipo, que con el segundo gol ha dejado cerrado el choque contra el Sevilla.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

También destacaba Simeone el trabajo que viene haciendo Saúl en el día y confía en que vuelva a ser el de antes. "Es normal que haya un momento de la carrera en el que se pase por dificultad".