Santa Fe y América no pasaron de un empate que le vino mejor a los de Cali

Ambas escuadras encontraron los goles en el final de cada tiempo, al final un empate que poco sirve a Santa Fe.

Partido que desde la previa se planteaba reñido y sin un ganador claro, ambas escuadras llegaban en un momento anímico complicado, pues los resultados de las últimas fechas venían siendo adversos, tanto para Cardenales, como para Escarlatas.

Santa Fe propuso desde el vamos, bajo las órdenes de Grigori Méndez, que asumía el mando del equipo tras la partida de Harold Rivera y que tenía la responsabilidad de encarrilar la temporada de los Leones, que llegaban a este partido en la decimoquinta posición, con tan solo siete puntos.

Juan Carlos Osorio apeló a sus famosas rotaciones para presentar un equipo diferente, con mayores argumentos en ataque, pero que se comenzó a quedar corto ante la efectiva defensa de los locales, que supieron cortar cada acción de ataque de Torres y compañía, que volvieron a quedar cortos en sus funciones, obligando al ingreso de Adrián Ramos cuando el marcador ya era adverso para los diablos rojos.

Los cambios no surtieron mayor efecto en un América que no generó ideas contundentes más allá de un 4-2-3-1 fácil de descifrar y desarmar, como efectivamente lo hizo un aplicado Santa Fe, que pareció jugar de memoria, pero corrigiendo en los puntos que le costaban caro en el pasado y aprovechando lo flojo de un rival que parecía no encontrar el camino al arco de Castellanos.

Al final, todo se definió con un gol de último minuto que le dio el empate a la visita, que acorraló a los dueños de casa y que supo aprovechar los errores en los cambios del técnico de Santa Fe, que puso en frío a una defensa que trabajaba bien a lo largo del partido. El punto deja cerca del fondo de la tabla a Santa Fe, mientras que para el América significa subir hasta la quinta posición.