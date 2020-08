Sale a la luz una historia sorprendente: Cristiano Ronaldo estuvo a un paso de ser jugador del Valencia CF

Ronaldo pudo haber sido valencianista en la temporada 2006-2007, cuando militaba en el Manchester United, según revela Amedeo Carboni

Increíble, pero cierto. Cristiano Ronaldo pudo haber sido jugador del Valencia CF hace unos años. Concretamente, en la temporada 2006-2007, cuando militaba en el y aún no había firmado por el , que lo contrataría años más tarde. Así lo ha revelado Amedeo Carboni, ex futbolista y ex director deportivo del CF, que ha explicado en su país, , cómo pudo haber sido un fichaje que, a buen seguro, habría podido cambiar la historia del astro portugués y quién sabe si del club valencianista.

Carboni ha explicado el curioso episodio en la web italiana 'Il Posticipo', donde ha comentado: "Llegué en el momento oportuno, Valencia fue la ciudad que más se benefició de este 'boom' económico, social y deportivo. Los 9 años que llevé la camiseta del Valencia son considerados los más importantes de la historia del club", ha dicho Carboni. Sobre el fichaje frustrado de Ronaldo para que jugase en Mestalla, el ex valencianista comenta que tenía a Cristiano 'atado' para el club ché: "Habíamos encontrado los recursos económicos para llevarlo: habíamos hecho arreglos con Nike y Coca Cola, los patrocinadores del jugador", explica.

El artículo sigue a continuación

"Ronaldo en ese momento ya ganaba 10 millones netos al año, mucho para un club como el Valencia. Entonces era la etapa en la que Cristiano había discutido con el Manchester United. En el 2006-07 Valencia vivía un 'boom' y tuve su 'sí' para llevarme a Ronaldo", comenta Carboni.

Por último, apunta que aquella posibilidad estuvo muy cerca de ser real. Carboni rememora que "tenía los contratos firmados por Mendes, no faltaba nada entre Ronaldo, su agente y yo. El trato, sin embargo, no se concretó", ha explicado Amadeo de un traspaso que pudo cambiar la historia.