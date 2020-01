Sadio Mane, un sueño casi imposible de 200 millones de euros

El senegalés, petición expresa de Zidane, ha disparado su valoración en el mercado

"Es casi imposible". Esa es la sentencia que deslizan fuentes madridistas consultadas por Goal en relación al interés por Sadio Mané. Es cierto que el delantero del es, desde hace mucho tiempo, una petición expresa de Zinedine Zidane, pero el sueño de verle vestido de blanco empieza a ser realmente complicado. Entre otras cosas, porque el senegalés tiene contrato en vigor con el Liverpool hasta el 30 de junio de 2023, porque no tiene cláusula de rescisión, porque es una pieza vital para Jürgen Klopp y porque su valoración en el mercado no para de crecer.

En los últimos años, la valoración de Sadio Mane se ha mutiplicado considerablemente. Si el pasado verano su traspaso se cifraba en 120 millones de euros como mínimo, ahora ese valor se ha vuelto a disparar. Hace unos meses se cifraba su valor concreto en unos 160 "kilos", mientras que ahora diferentes webs especializadas en la economía futbolística apuntan que un hipotético traspaso del senegalés del Liverpool superaría los 180 millones e incluso rascando una cifra brutal, los 200 millones de euros. Un obstáculo casi imposible de superar. No sólo para el , sino para cualquier club, por mucha musculatura económica que posea.

Y es que, a pesar de que según el diario "Le10Sport", han existido contactos entre el Real Madrid y el agente del jugador, lo cierto y verdad es que es tremendamente complicado que el africano quiera o pueda abandonar Anfield. En las dos últimas campañas, Sadio Mané lleva 46 goles y 14 asistencias en 94 partidos. Bota de Oro de la Premier League y MVP de la , con un bagaje de 150 partidos con los "reds" y 73 tantos, Mane está empezando a brillar con luz propia en la delantera del equipo de Klopp, mejorando y superando los números de sus dos compañeros, Roberto Firmino y Mo Salah.

No es ningún secreto que Zidane tiene buen ojo con los fichajes y que, sin lugar a dudas, el madridismo estaría encantado de poder fichar a Mane. Sin embargo, su rendimiento estelar y sobre todo, su precio en el mercado, son una barrrera considerable para el equipo madridista. En Liverpool tienen muy claro que no hay caso: no quieren vender a Mane. Ni por todos los millones del mundo. Nadie duda que Florentino Pérez es un experto negociador y que ha sido capaz de conseguir los fichajes más complicados, pero con Sadio Mané parece algo casi imposible.