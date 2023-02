Real Madrid vs. Elche en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Vinicius y Valverde, con sendos dobletes, lideraron la victoria de un Real Madrid que suma un nuevo título

El Real Madrid está obligado a ganar este miércoles ante el Elche en el Santiago Bernabéu. El equipo madridista está a once puntos del Fútbol Club Barcelona y no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir optando al título de Liga.

Para este partido, Ancelotti tiene la baja de Vinicius Júnior, el cual está sancionado por acumulación de tarjetas, y también de Toni Kroos, que es baja por gastroenteritis. Además, Courtois aun no está recuperado y seguirá jugando Lunin.

Por su parte, el Elche, colista de la competición, también necesita urgentemente la victoria, pues están, ni más ni menos, que a doce puntos de la salvación. No es el mejor escenario para acercarse a la permanencia, pero cada semana sus opciones de seguir en Primera van menguando y la urgencia apremia. Deben competir hasta el final ante cualquier rival.

19:00 | Once confirmado del Real Madrid. Ceballos y Asensio, titulares

18:45 | Pocos minutos para conocer la alineación del Real Madrid. Habrá que ver por quién apuesta Ancelotti. Todo apunta a que Militao, Ceballos y Rodrygo volverían al once

18:15 | Real Madrid y Elche afrontan este encuentro de La Liga con la misma sensación: están obligados a ganar. Los blancos deben sumar los tres puntos si no quieren perder comba respecto a un Barcelona que está a once puntos y el equipo ilicitano, si no gana, seguirá a doce puntos de la permanencia.

La previa de GOAL del Real Madrid vs. Elche de La Liga 2022-2023

PARTIDO Real Madrid vs. Elche FECHA Miércoles, 15 febrero 2023 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Elche?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga DAZN LaLiga TV BAR 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 17:00;



CHI: 17:00;



COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Elche

Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Carvajal, Nacho, Militao, Alaba, Camavinga, Ceballos, Valverde; Asensio, Rodrygo y Benzema

Elche (1-5-3-2): Edgar Badía; Carmona, Magallán, Enzo Roco, Bigas, Clerc; Raúl Guti, Gumbau, Fidel; Lucas Boyé y Ponce.