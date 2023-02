Razones para entender que los equipos de LaLiga no quieren más justicia

El fútbol español camina entre llantos y quejas que, en su mayoría, parecen excusas para tapar errores propios.

Por Juan Manuel López

¿Los clubes de LaLiga quieren más justicia en el campo de juego? La pregunta, que hasta parece irrespetuosa e infantil, puede ser observada desde otras perspectivas en estos tiempos en los que se multiplican las quejas. ¿Existe, sinceramente, una necesidad justiciera? ¿Tanto queremos un fútbol limpio? Si los equipos del fútbol español quieren de verdad más justicia, ¿por qué no denuncian cuando les favorecen? O si necesitan más justicia, ¿por qué no castigan a sus jugadores cuando fingen una infracción? A veces, las palabras son confusas y tienen más de una interpretación. Sin embargo, en este punto particular, según el diccionario, justicia no es sinónimo de beneficio.

Hay una realidad insoslayable: el fútbol español camina entre lágrimas. Todos lloran. O casi todos, a veces de forma exagerada. Y aquí se observa una vieja razón para las nuevas quejas: siempre puede ser mejor buscar excusas afuera que reconocer los problemas adentro. Yo no me equivoco, yo soy perfecto, pero me perjudican.

Más preguntas… ¿Alguien, de verdad, tiene pruebas -serias- para denunciar una supuesta corrupción arbitral? ¿Tanto cuesta entender que los fallos arbitrales son fallos humanos? ¿El futbolista que da diez pases mal durante el partido es un corrupto o él sí tiene derecho a equivocarse?

La consecuencia puede ser peligrosa: el dramatismo mata al fútbol. Sabemos, guste más o menos, que el VAR llegó para que haya más justicia; lo que no sabíamos y nos estamos enterando es que el sistema de videoarbitraje apareció también para que se multipliquen los lamentos.