Presentación del FIFA 21 EN VIVO ONLINE: streaming y por dónde ver

El planeta se paraliza con el evento de la compañía de origen estadounidense en el que tendremos los primeros avances.

Este no fue un año cualquiera para nadie y mucho menos la industria de los videojuegos. La pandemia del coronavirus la golpeó con dureza y, tanto el cronograma, como su habitual normalidad, se vieron modificadas a gran escala. Sin embargo, pese a ello, gracias a unos ajustes, la crisis sanitaria no nos privará del título estrella de EA Sports: el FIFA, esta vez en su versión 21.

Millones de aficionados y gamers, los de siempre más los nuevos, podrán disfrutar afortunadamente del videojuego en las fechas de siempre. Además, por si fuera poco, ya quedó confirmado que estará disponible para las nuevas plataformas como PlayStation 5 y Xbox Series X.

También saldrá para las existentes de Sony y Microsoft: es decir, el PS4 y el Xbox One. Debido al COVID-19, en esta ocasión la entrega no se logró llevar a cabo el E3. En este último suelen revelarse los juegos más importantes, pero ahora Electronic Arts tuvo que idear el evento del EA Play Live para al menos realizarlo digitalmente y no pase desapercibido.

Por ello, en Goal te decimos por dónde sintonizarlo en Internet, y no perderte ningún detalle de su presentación:

¿A QUÉ HORA PRESENTAN EL FIFA 21?

En Latinoamérica se va a transmitir en directo el jueves 18 de junio del 2020 (ojo que en será viernes 19) con diferentes horarios de acuerdo con el país o zona geográfica. A continuación, la lista:

: 20:00 horas locales

horas locales : 19:00 horas locales

horas locales : 18:00 horas del Tiempo del Centro de México y Quintana Roo —16:00 del Noroeste (Baja California), 19:00 del Pacífico (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora)—

del Tiempo del Centro de México y Quintana Roo —16:00 del Noroeste (Baja California), 19:00 del Pacífico (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora)— : 18:00 horas locales

horas locales España: 01:00 horas

¿POR DÓNDE PRESENTAN EL FIFA 21?

Se disfrutará a través de sus canales oficiales de redes sociales como Twitter, Youtube y Facebook, que emitirán un live por ahí. Será de acceso libre y no habrá geobloqueo alguno al menos en los países mencionados previamente. La página de ea.com/es-es igualmente lo alojará.

En lo que respecta a la televisión u otros medios de comunicación distintos a Internet, se desconoce de momento de alguno que lo vaya a pasar.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL EA PLAY LIVE?

Entre otros aspectos:

Fechas de lanzamiento para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X

para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X El trailer oficial del videojuego

oficial del videojuego Aspectos visuales y gráficos a grandes rasgos

Según anunciaron en sus redes, hasta agosto del 2020 publicarán contenido relacionado al gameplay, Modo Carrera, FIFA Ultimate Team, Volta, Pro Clubs, etcétera.