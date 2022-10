Por que se suspendió Boca vs Gimnasia, cuántos minutos se jugaron y cuándo se reanudaría

El Lobo y el Xeneize solo pudieron disputar nueve minutos, hasta que comenzó una feroz represión policial fuera del Bosque que obligó la suspensión.

El Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata estaba preparado para una fiesta, por el partido entre Boca y Gimnasia, uno buscando volver a ser líder y el otro en su última chance de volver a la pelea. Pero apenas hubo nueve minutos de fútbol, hasta que los gases lacrimógenos invadieron el campo de juego y comenzaron severos incidentes en las inmediaciones de la cancha que obligaron a la suspensión del encuentro y que tuvieron la desgraciada noticia de la muerte de un hincha.

¿Cómo empezó la violencia contra los hinchas?

Los motivos aún no están claros, pero todo indica que las fuerzas de seguridad cerraron las puertas con las tribunas ya repletas y mucho público aún por ingresar, lo que derivó en una feroz represión. Rápidamente, los gases lacrimógenos lanzados en el acceso invadieron el campo de juego y los jugadores debieron abandonar rápidamente el césped en dirección a los vestuarios.

Durante media hora siguieron las detonaciones de balas de goma, mientras los hinchas intentaban abandonar cada sector y buena parte de ellos debieron ubicarse en el propio campo de juego, ya que las salidas continuaban cerradas.

A las 22.15, la Liga Profesional anunció que Hernán Mastrángelo decretó la suspensión del encuentro "por falta de garantías" a los nueve minutos del primer tiempo y se espera por una definición respecto a de qué manera puede continuar el partido que define al puntero del certamen a solo cuatro fechas de su finalización.

En declaraciones a TyC Sports, el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, descartó por completo que pueda reanudarse el viernes a las 11 de la mañana como se barajó en un principio, ya que los planteles recién pudieron dejar el estadio a la medianoche y hay demasiado por investigar sobre una noche trágica.

¿Qué dijo Sergio Berni sobre lo sucedido en Boca vs Gimnasia?

Casi en simultáneo salieron a hablar dos apellidos implicados en esta trágica noche: Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia, y Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia de La Plata.

El primero comentó: "No soy amante del fútbol, y reniego del fútbol por estas cosas, pero saben muy bien que venden entradas de más. Cuando tienen que controlar las entradas mágicamente se quedan sin internet, entonces no pueden controlar, empiezan los empujones y nadie es responsable. Siempre hay una cuerda que es la policia; no quiero decir que la policía no tenga responsabilidad en lo que pasó, lo que quiero decir es... ¿Cuándo las personas que quieren disfrutar del fútbol van a echar a patadas a todos los que quieren hacer negocios inescrupulosos con la vida de los demás?".

El mandamás del Lobo decidió devolverle la pelota: "El estadio está habilitado para 30.000 personas. No sobrevendimos entradas, tenemos las planillas para demostrarlo. Vendimos 3.254 sobre un total de 4.300 disponibles". Además, no se sintió aludido a ningún cargo de culpa y le tiró la pelota a los que debían cuidar: "la responsabilidad es del organismo de seguridad, ¿si no para qué están?".

Unas horas más tarde, Eduardo Aparicio, titular de Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), afirmó que "el estadio va a ser clausurado".

El jefe del operativo

El viernes 7 de octubre por la mañana, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado anunciado que el jefe del operativo policial entre Boca y Gimnasia fue separado de la fuerza. Además informó que decidió no avalar las aprehensiones de los 47 detenidos por la policía, que ya fueron puestos en libertad.

Sobre los heridos, el mismo Gobierno señaló que ya fueron dados de alta.

¿Cuándo se juega Boca vs Gimnasia?

Tras lo sucedido, las autoridades se tomarán unos días para reprogramar el partido. Una fecha tentativa es el 19 de octubre.