Por qué Karim Benzema no volverá a jugar con Francia en el Mundial Qatar 2022 tras su lesión

El reglamento FIFA permite que el delantero del Real Madrid pueda regresar con su Selección pero Deschamps lo ha descartado.

¿Podría Karim Benzema ser campeón del mundo con Francia en 2022? Sí, todavía es posible pero Didier Deschamps lo ha descartado.

El delantero del Real Madrid tuvo que abandonar inmediatamente la concentración de 'Les Bleus' en los días previos al inicio de la Copa del Mundo por una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo.

El ex del Lyon quiso darle a su entrenador, Didier Deschamps, la posibilidad de sustituirle lo antes posible y no especular con una posible recuperación. Sin embargo, Deschamps no lo hizo.El seleccionador galo prefirió quedarse con un grupo de 25 jugadores y eso puede ser muy importante para el resto de la competición.

Según una información del periodista español Carlos Rodríguez, Benzema se encuentra casi al 100% recuperado de su lesión. De hecho, el periodista de "Onda Madrid" asegura que el atacante galo podría volver a entrenar con sus compañeros del Real Madrid en Valdebebas a partir del jueves 1 de diciembre.

Sin embargo, otro escenario era posible para Karim: si se confirma su recuperación, el delantero del Real Madrid podíía volver con la selección de Francia a Qatar. El internacional francés, que no ha sido reemplazado, sigue en la lista oficial de la FIFA para el Mundial de 2022 y podía reincorporarse.

Deschamps descarta que vuelva

Es decir, sobre el papel, Karim Benzema sigue en la lista actual de "Les Bleus" y si se recupera de su lesión es reglamentario que vuelva al grupo de Francia para lo que resta de competición.

Sin embargo, Deschamps, seleccionador francés, ha descartado la posibilidad de que Karim Benzema pueda volver a ser llamado por Francia si se recupera con éxito de su lesión. Se cierra así la especulación de las últimas horas.

"No es algo en lo que piense ahora. Hablé con Benzema después de abandonar la concentración. Os dejo a vosotros si queréis generar un debate sobre ello", comentó el seleccionador francés en rueda de prensa.