Por qué Colo Colo no recibirá la Copa de campeón si logra bajar la estrella 33 ante Coquimbo Unido

El Gerente de Ligas de la ANFP, Yamal Rajab, confirmó que el trofeo no estará presente en el Francisco Sánchez Rumoroso por temas de seguridad.

Este domingo Colo Colo podría levantar la estrella número 33 en Primera División cuando visite a Coquimbo Unido en el marco de la vigésimo octava fecha del Campeonato Nacional 2022.

Para ello, al equipo que dirige Gustavo Quinteros solo le basta un empate en el Francisco Sánchez Rumoroso para volver a dar la vuelta olímpica después de cinco años de espera.

No obstante, no podrá alzar la copa en caso de proclamarse campeón. De hecho, el Gerente de Ligas de la ANFP, Yamal Rajab, confirmó que el "Huemul de Plata" no estará presente en el Coloso del Llano. Esto, debido a los riesgos que podría acarrear en materia de seguridad. De este modo, el Popular -si se da el resultado- podrá recibir el trofeo cuando reciba a O'Higgins en el Estadio Monumental.

"Ya sin público, eso ya nos duele mucho, pero es más lamentable que no nos entreguen la copa. No tengo bien en claro por qué sería eso. Uno hace el esfuerzo todo el año y es frustrante", dijo Juan Martín Lucero en conferencia de prensa.

"Acá nos quejamos de la inseguridad, pero estamos avalando lo que podría llegar a pasar sin siquiera intentarlo. Y que no le den el trofeo es avalar la inseguridad que se vive. Ojalá se pueda corregir, es feo lograr un objetivo y que no te entreguen la copa o no poder dar la vuelta", añadió.

Cabe recordar que el Cacique se negó a recibir el galardón en 1991 precisamente en el reducto del Pirata. En la penúltima jornada, la tienda de Macul igualó sin goles ante el Barbón y sumó la presea 18 en su historial pero optó por no festejar en el puerto con el fin de celebrar ante su gente en el último cotejo contra Deportes Antofagasta. La copa quedó en el piso, afuera del vestuario de los blancos, pasando a manos de la fuerza policial.

“Fue indignante, habían dicho que no iban a recibir la copa y lo hicieron. Incluso estoy seguro que mandaron a realizar un corte a las torres para que se cortara la luz, fue un papelón. Se encerraron en el camarín y no salieron más. Después, Coquimbo Unido les llevó la Copa al aeropuerto, se fueron en un chárter”, recordó el entonces director de los Aurinegros Claudio Contador.

Se disputará con solo hinchas locales

El alcalde de la ciudad, el exfutbolista Alí Manouchehri, advirtió hace unos días que buscaban jugar el compromiso solamente con fanáticos locales para así evitar conflictos e incluso extendió la solicitud al delegado presidencial Rubén Quezada y, el pasado viernes, tras la reunión de coordinación desarrollada por parte de las autoridades regionales, se determinó que no habrá hinchas visitantes. Habrá un aforo de 11 mil personas para el duelo.

“Le saca un poco la mística al fútbol, no entiendo por qué no permiten hinchas visitantes. Son cosas que escapan de mí. En mi opinión, está mal, pero son cosas que pasan. También podemos campeonar el fin de semana que viene y después el partido que tengamos de local, festejar con nuestra gente”, señaló Maximiliano Falcón en diálogo con el portal Dale Albo.

“Pero el tema del trofeo, las medallas, de poder festejar lo que hemos hecho durante todo el año, que creo que nos lo merecemos, no estoy de acuerdo, pero ellos tendrán sus razones”, cerró el charrúa sobre la decisión.