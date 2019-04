Piojo Herrera: "A lo mejor soy ídolo de Caixinha"

Miguel Herrera, entrenador del América, habló de cara al Clásico Joven de este domingo.

Miguel Herrera le ha puesto 'picante' al Clásico Jóven de este domingo entre América y . El Piojo, ahora campeón de Copa, habló sobre Pedro Caixinha luego de que el portugués criticara su manera de referirse al arbitraje mexicano.

"Soy su ídolo a lo mejor; él tiene su forma de actuar y yo la mía. En los últimos partidos no podemos hablar igual, a ellos no les han marcado cosas en contra y a nosotros sí, es cuestión que el partido se juegue. Si él ve los últimos partidos no debería hablar de que el arbitraje se va a cargar a nuestro favor, que tomé sus dos últimos partidos y los últimos nuestros y se dará cuenta", dijo el entrenador en conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa.

El timonel del conjunto azulcrema destacó la importancia de cualquier club por enfrentarlos y el objetivo por quedarse con la victoria.

“Nos da gusto que seamos la motivación de los rivales. Ganarle a este club o enfrentarlo es vestirte porque el estadio va a estar lleno y vas a estar en la mira de todos”, dijo en el cierre de preparación para el partido en el Estadio Azteca.