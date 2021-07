Pedri, rozando la perfección con 18 años

Luis Enrique ha dado galones y confianza al joven centrocampista del Barça, que lo ha jugado todo en la Euro. Ante Italia sobresalió en el pase

“¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta”. Palabras de Luis Enrique Martínez una vez terminada la semifinal de la Eurocopa entre la selección española e Italia. Contundente. Claro. Y conciso. El seleccionador no esconde su admiración por un futbolista que ha asombrado al mundo en un torneo que le ha proyectado mucho más allá de lo que lo había hecho durante la temporada con el FC Barcelona. En el Barça ya brilló, sobre todo en la primera parte de la temporada, sorprendió a todos por sus condiciones cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad, pero el rendimiento demostrado en esta Euro convierte a Pedri en el principal destello de luz que ilumina el futuro del combinado español.

Es el futbolista de campo, junto con Aymeric Laporte, con más minutos en sus espaldas. Luis Enrique le dio la confianza el primer día y nadie ha podido sacar a Pedri del once hasta el final del torneo. Tal y como le pasó a Ronald Koeman cuando le vio en los primeros entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en agosto del año pasado. La opción de marcharse cedido para foguearse con un equipo de Primera estaba sobre la mesa, pero el entrenador holandés no tardó ni 48 horas en convencerse y cerrarle la puerta de salida. Lo jugó todo, en LaLiga, en la Champions y en la Copa del Rey, excepto dos partidos. 52 de 54 compromisos oficiales en la élite siendo un adolescente.

Con Luis Enrique en la Eurocopa, más de lo mismo. Titular indiscutible y casi todos los minutos disputados. El técnico solo le sustituyó en la prórroga ante Croacia en octavos, agotado pero habiendo firmado otra exhibición delante de mitos como Luka Modric. Ante Italia, Pedri rozó la perfección. Recuperó balones importantes, dirigió el juego junto a su compañero en el Barça, Sergio Busquets, y generó fútbol ofensivo en cada incorporación al ataque. Lo acertó casi todo. Hizo un 100% de pases completados en los noventa minutos y, luego, completó un 97% de acierto en la prórroga. Una auténtica locura. Solo falló dos pases de los 67 que intentó. El futbolista que más aciertos tuvo de los que disputaron todo el encuentro.

En Pedri, España ha encontrado a su hombre franquicia. Es demasiado pronto para alimentar éxitos futuros, pero es una evidencia que el canario impregna la selección española de optimismo y de esperanza. Incluso Luis Enrique, siempre paciente y cauto con los jóvenes, ha decidido no cortarse: “Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición. Cómo ha rendido, cómo interpreta el juego, cómo ocupa los espacios, la calidad que tiene y la personalidad para jugar este tipo de partidos. Yo no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”.