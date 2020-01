Ponce: "Oribe Peralta está molesto por no tener minutos en Chivas"

El Pocho habló sobre la situación del experimentado delantero del Rebaño Sagrado en este arranque del torneo Clausura 2020.

Oribe Peralta es uno de los pocos hombres que no han sumado minutos con Chivas en este Clausura 2020. Por ello es que admitió Miguel Ponce que el Cepillo no ha estado conforme al no haber recibido oportunidades por parte de Luis Fernando Tena, en medio de la jerarquía y trayectoria en el futbol mexicano.

"Oribe obviamente está molesto por no tener los minutos que quisiera, pero es como todos los jugadores que cuando no juegas hay cierta molestia", mencionó en conferencia de prensa en Guadalajara.

Para el partido de este viernes ante Atlético de San Luis, Peralta podría aparecer de inicio debido a las ausencias de José Juan Macías por lesión y Ronaldo Cisneros por suspensión. "Ojalá le toque este fin de semana y nos ayude con muchos goles".

De tener un plantel amplio, ahora ha comenzado a verse mermado por diferentes bajas, ya sea por salidas del equipo, lesiones o suspensiones.

"Se nos están cayendo los soldaditos, los delanteros, es desafortunado, pero tenemos un plantel vasto. Chevy (Sebastián Martínez) ha hecho bien las cosas y está Oribe (Peralta) con toda su experiencia", explicó.

El Pocho lamentó la eliminación en Copa MX que significó el primer fracaso del semestre, pero ahora le han dado la vuelta con el enfoque en Liga.

"Te da tristeza por los compañeros y toda la gente que te llena los estadios. No darles alegría aumenta la tristeza. Los resultados que buscamos que son títulos seguramente van a llegar y van a recuperar esa alegría", puntualizó.