Oficial: Cristiano Ronaldo deja de ser jugador del Manchester United

Ya es oficial. Cristiano Ronaldo ya no es jugador del Manchester United. Así lo ha anunciado el propio club de los "diablos rojos" en un comunicado en su web oficial. Se pone punto y final así a la segunda etapa de CR7 en el United, que no ha podido tener un final más amargo y abrupto. Después de su tensa entrevista donde "rajó" del club y del entrenador Erik Ten Hag, ahora ambas partes han certificado el adiós de Cristiano a la Premier League. A partir de ahora, será agente libre para fichar por cualquier club.

El comunicado oficial del United reza así: "cristiano Ronaldo abandona el Manchester United después de haber llegado a un acuerdo amistoso entre ambas partes, con efecto inmediato", explican desde el club.

"Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo", finaliza el comunicado expuesto en la wenb oficial del club.

El United, en un escueto comunicado, "agradece a Cristiano su inmensa trayectoria en Old Trafford, con una carrera con 145 goles y 346 apariciones y le desea lo mejor para el futuro".

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC