No habrá brazaletes 'arcoiris' en el Mundial de Qatar: Qué significa 'One Love' y qué defiende

Hasta seis selecciones anuncian que no podrán portarlo para no recibir sanciones deportivas

Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales anuncian que no se arriesgarán a usar los brazaletes 'One Love' ante el peligro de que sus capitanes sean amonestados si los llevan. FIFA decidió ignorar su solicitud y por tanto, no se podrá ver a capitanes como Harry Kane (Inglaterra) o Virgil Van Dijk (Países Bajos), portar ese brazalete, para evitar el riesgo de que vean tarjeta amarilla si deciden hacerlo. Los árbitros tenían esta consigna de amonestar a todo aquel jugador que luciera este tipo de brazalete.

No habrá brazalete 'arcoiris'

FIFA ha anunciado que promocionará sus propias campañas a este respecto y que visará todos los brazaletes correspondientes que se usen durante los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. "Tenemos una regulación y unas normas sobre este tipo de asuntos y FIFA dictará los tiempos", comentó el presidente Infantino.

Qué es el brazalete 'One Love' y qué significado tiene

En principio, el brazalete 'One Love' era una iniciativa promovida para apoyar los derechos civiles y sociales de la comunidad LGBTQ+, con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación contra este tipo de colectivos.

Bullingham: "Nuestros capitanes no usarán brazaletes de arcoíris porque FIFA ha amenazado"

El brazalete arcoíris ('One Love'), con el que Inglaterra pretende protestar contra las injusticias que se viven en Catar, no será utilizado ante Irán. Así lo confirmó Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa.

Kane y Lloris hablan de sus reivindicaciones

A este respecto, ya se han pronunciado algunos jugadores, como el portero de Francia, Hugo Lloris, que ha comentado lo siguiente: "La FIFA organiza la competición, define un marco y unas reglas. Lo que se nos pide, como jugadores, es jugar al fútbol. Prefiero quedarme dentro de mi marco de jugador, pero hay cosas que deben ser apoyadas", dijo.

Harry Kane, capitán inglés, también habló de esto. El jugador inglés confirmó su intención de utilizar el brazalete 'One love' en el partido ante Irán que se disputará hoy y dijo: "Creo que hemos dejado en claro como equipo que queremos usar el brazalete".