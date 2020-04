Ndombélé, el último en sonar para el Barcelona

La supuesta mala relación del jugador del Tottenham con Mourinho podría acabar con el futbolista saliendo de Londres; le vinculan con los catalanes.

Tanguy Ndombélé, futbolista francés de origen congoleño que milita en el , es el último nombre que suena para reforzar al FC . Según ha apuntado el diario L'Equipe, las supuestas malas relaciones del jugador con José Mourinho le abrirían las puertas del cuadro de Londres en el próximo mercado de fichajes.

Siempre según L'Equipe, el ex entrenador del se ha cansado de Ndombélé, quien hace tiempo que está en el dique seco por una lesión, más allá del parón en el fútbol mundial a causa del coronavirus Covid-19. En ese sentido, el técnico luso vería con buenos ojos la venta del futbolista, por quien el Barcelona ya habría perdido la batalla el verano pasado, cuando Ndombélé aún jugaba en el Olympique de .

También de acuerdo con L'Equipe, Ndombélé no se siente bien en el conjunto capitalino, en particular por su complicada relación con 'The Special One'. Por ese motivo, si el entorno no se pacifica pronto, el jugador de 23 años podría salir del Tottenham, siendo el Barcelona su mejor destino, según agrega también el diario Sport.

Cabe recordar que Ndombélé tiene contrato hasta 2025 con el Tottenham, al que llegó procedente del Olympique de Lyon en 2019, y ha sido vinculado también con varios equipos de la Premier League.