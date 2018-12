Muñoz, Zidane y los entrenadores del Real Madrid con más títulos

El francés se marchó con nueve entorchados como merengue. Solari se ha estrenado en la lista.

No se puede creer todo lo que consiguió Zinedine Zidane en tan poco tiempo. El entrenador francés llegó al Real Madrid para apagar incendios. Al final, no sólo fue una especie de bombero, si no también un salvador que (casi) todo lo que tocó lo convirtió en oro. En menos de tres temporadas, ya se metió entre los más ganadores de la historia del club merengue con nueve campeonatos (Dos Mundiales de clubes, tres Champions League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y una Liga)

Santiago Solari todavía no aparece en la lista, pero ya puede presumir de contar con un título tras levantar el Mundial de Clubes 2018.

Así está el ranking de entrenadores con más títulos en la historia del Real Madrid:

1-Miguel Muñoz (1950-1974): 14 títulos

2-Zinedine Zidane (2016-2018): 9 títulos

2-Luis Molowny (1974-1986): 8 títulos

4-Vicente del Bosque (1994-2003): 7 títulos

5-Leo Beenhakker (1986-1992): 6 títulos

5-José Villalonga (1954-1957): 6 títulos

6- Juan De Cárcer (1920-1926) 5 títulos

7- Carlo Ancelotti (2013-15) 4 títulos