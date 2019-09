Messi no estará ante el Valencia y se le complica Dortmund

El rosarino sigue trabajando al margen y se perderá la visita de los 'ché' y posiblemente también el estreno en la Champions League.

Leo Messi sigue sin entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros. Tras probarse hace dos semanas sintió molestias en el sóleo de la pierna derecha y los servicios médicos descartaron que reapareciera ante el primero y ante el después para evitar una recaída que le tuviera alejado más tiempo de los terrenos de juego. En estos momentos, y tal y como adelantó el diario Sport, el delantero está descartado para medirse al el próximo sábado.

El rosarino no ha realizado tres sesiones de entrenamiento seguidas desde que se reincorporara a la disciplina barcelonista el pasado 3 de agosto. Sin trabajo en el cuerpo, no participó en el trofeo Joan Gamper del día después más que en los parlamentos a la afición y todavía no se ha enfundado la nueva y controvertida camiseta de cuadros para jugar al fútbol, ni en partido oficial ni en amistoso de pretemporada.

Ernesto Valverde sostiene que "no tomamos riesgos con nadie y menos con Messi" así que el concurso del rosarino está descartado este sábado ante el Valencia a pesar de que ese era el objetivo del jugador, que con toda probabilidad tampoco estará en Dortmund el próximo martes en el estreno en la de su equipo. La máxima es clara, hasta que no esté recuperado del todo no saltará al terreno de juego.