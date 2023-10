Lionel Messi se impone a Erling Haaland y Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro 2023, el octavo de su carrera

El argentino se impone en la votación al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé para llevarse el prestigioso Balón de Oro por octava vez.

Lionel Messi ha conseguido este lunes el octavo Balón de Oro de su carrera, con el actual delantero argentino del Inter Miami imponiéndose en la votación al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé. Messi recibió el premio de manos de David Beckham y es el primer futbolista de un club no europeo en llevarse esta distinción.

El Balón de Oro es el galardón que reconoce anualmente al mejor jugador del mundo y su edición de 2023 ya conoce a su ganador. La revista "France Football" entregó este lunes el prestigioso premio a Messi, con el rosarino sucediendo al francés Karim Benzema, que en 2022 ganó el galardón al mejor futbolista del mundo.

Que ganaba Messi era un secreto a voces. El ex jugador del PSG llevaba la delantera por su colosal actuación en el Mundial de Qatar 2022 (entonces jugaba en el equipo parisino), en el que además de ganarlo fue elegido como el mejor jugador del torneo. Aunque Haaland conquistó el triplete con el Manchester City y anotó 56 goles en el curso, se esperaba que Leo se llevara a su casa esta noche el octavo Balón de Oro de su carrera. Y así fue, recibiéndolo de manos de David Beckham, su 'jefe' en el Inter Miami.

El artículo sigue a continuación

Declaraciones de Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro 2023

Messi subió al escenario para hablar después de ganar el Balón de Oro 2023 y agradeció a sus compañeros por otro galardón.

A continuación, sus declaraciones completas...

"Quiero agradecer a la gente que me votó, quiero compartirlo con mis compañeros de Selección. El premio viene de la mano de lo conseguido con Argentina".

"Creo que es un regalo para todo el cuerpo técnico y para toda Argentina después de lo que conseguimos"

"No me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, que tuvieron un año increíble a nivel individual y colectivo. Haaland lo ganó todo, no tengo duda que conseguirán este premio en el futuro".

"Quiero hacer la última mención a Diego (Maradona). Hoy es el cumpleaños de él, no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños. Rodeado de jugadores, ex jugadores, técnicos, de gente que le gusta al fútbol como le gustaba a él. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y toda Argentina".